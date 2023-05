Nécrologie : Le journaliste Abdoulaye Diaw perd son fils

Les plateformes CLUB DES EXPERTS, GLOBE SPORTS, REVUE DE PRESSE ont le regret et la tristesse d’annoncer le rappel à Dieu de Ousseynou Claude Diaw fils aîné de Aminata GUÈYE ancienne lionne du Basket et du doyen Abdoulaye DIAW de RFM et TFM.

Le Décès est survenu le dimanche 28 mai 2023 à Dakar. La Levée du corps ce lundi 29 mai 2023 après la prière de Tisbar à la Mosquée Jaune jaune des 2 voies Sacré Cœur ancienne piste suivie de l’enterrement cet après-midi au cimetière musulman Bakhiya de YOFF.

En cette douloureuse circonstance les plateformes présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée au Doyen Abdoulaye Diaw, à la presse et à l’ensemble du mouvement associatif et sportif. Union des prières. Fatiha et 11 Likhlass. Paix à son âme.