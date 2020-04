Nécrologie : L’Imam El Hadji Birane Mbaye de Kaffrine rappelé à Dieu…

Le Ndoucoumane en deuil. El Hadji Birane Mbaye, le doyen des Imams de Kaffrine, est décédé dans la nuit du mardi à mercredi ce, à la suite d’une courte maladie. Ce Moukhaddam tidjane très respecté dans cette partie du Sine Saloum naturel, officiait au niveau de la mosquée du quartier Ndiobène de la dite localité .Une triste nouvelle qui a, ainsi, plongé toutes les habitants dans l’émoi et la consternation .Et, c’est le cas, notamment, du député-maire de Kaffrine. Abdoulaye Vilane, puis que c ‘ est de lui qu’il, parle d’une immense perte pour tout le Ndoucoumane et, non sans saluer, la mémoire d’un homme toujours au service d’Allah.