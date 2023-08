Niger : 168 intellectuels disent non à une intervention militaire

Nous, signataires de cette déclaration, forts de notre engagement pour la paix, la démocratie, la souveraineté nationale et le panafricanisme, exprimons notre opposition résolue et sans équivoque à toute intervention militaire au Niger initiée directement ou indirectement par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en alliance explicite ou implicite avec toute puissance étrangère quel qu’elle soit.

Nous sommes profondément convaincus qu’une telle intervention serait une régression dans le cours de l’histoire, faisant fi du choix des peuples africains pour la paix et la liberté. Elle serait rejetée avec force et véhémence non seulement par tous les peuples ouest-africains, mais aussi par les défenseurs de l’idéal panafricain, hostiles à toute intervention militaire non soutenue par les peuples eux-mêmes. Cette opposition sera d’autant plus forte que cette région du continent africain est déjà en proie depuis plusieurs années à une insécurité croissante, dont les populations sont malheureusement les premières victimes.

Le refus de prendre en compte la volonté clairement exprimée de la jeunesse nigérienne et ouest-africaine d’entretenir des relations équitables et dépourvues de toute arrière-pensée néocoloniale avec tous les potentiels partenaires, est en grande partie à l’origine de la situation au Niger et en Afrique de l’Ouest. La persistance de la tutelle française sous diverses formes symbolise une décolonisation inachevée, devenue insupportable pour la jeunesse africaine.

Dans un monde où la démocratie, la liberté et les droits des citoyens sont de plus en plus reconnus comme fondamentaux, nous, signataires, tenons à réaffirmer avec force notre attachement à ces valeurs inaliénables. C’est avec une détermination sans faille que nous prônons l’idéal de bonne gouvernance et le respect des principes démocratiques dans la gestion des États et dans les méthodes d’accès au pouvoir.

Nous signons ce texte afin de faire entendre haut et fort notre message : l’avenir immédiat du Niger doit être déterminé par les Nigériens eux-mêmes et, subsidiairement, facilité par les bonnes volontés désireuses d’encourager toutes les parties concernées à poursuivre le dialogue en vue de trouver des solutions pacifiques à la crise actuelle.

Que personne ne se méprenne sur notre position. Aujourd’hui, en signant cette tribune, nous marquons notre engagement envers les principes démocratiques, la liberté et les droits des citoyens, et contre toute forme d’intervention militaire qui irait à l’encontre de ces valeurs que nous tenons pour sacrées.

La situation au Sahel, et la menace d’une intervention militaire au Niger, au cœur de l’Afrique de l’Ouest, sous la houlette d’une organisation, dédiée pourtant à l’intégration économique, est l’un des paradoxes et non des moindres de la perte de repères des élites politiques africaines. La CEDEAO, organisation dont le principe fondateur est de rendre poreuses les frontières entre les pays membres, de faciliter les mouvements des personnes et des biens, de construire une identité ouest-africaine grâce à une pièce d’identité commune, un passeport commun et bientôt une monnaie commune, trahirait sa mission historique en menant une guerre au détriment de nos populations.

