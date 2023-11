Nigeria : elle tue son amie lors d’une bagarre

Une bagarre entre deux jeunes filles a entraîné la mort de l’une d’elles. Une vidéo partagée en ligne montre le combat fatal depuis le moment où il a commencé jusqu’à ce qu’il devienne sanglant.

Dans la vidéo, on voit deux femmes se battre. On voit l’une d’elles tenant un couteau et elle menace les autres femmes avec. La femme qui a été tranchée commence à saigner de la main.

Malgré les efforts déployés pour retenir la plaie afin d’éviter tout saignement, le sang n’a tout simplement pas pu être arrêté. On voit d’autres filles dans la même maison sortir pour regarder et crier à cause du sang, mais personne n’a fait d’effort pour endiguer son flux.

Malheureusement, la jeune fille s’est vidée de son sang.

Une autre vidéo la montre gisant sans vie sur le sol, avec des gouttes de son sang tout autour d’elle.

La vidéo a suscité l’indignation. On ne sait pas encore exactement où cela s’est produit au Nigeria.

Source Afrikmag