Nioro du Rip : L’état dégage 3 milliards pour accompagner les éleveurs

Le ministre de l’Élevage et de la production animale était en visite ce dimanche dans le département de Nioro du Rip. Ainsi, Samba Ndiobene Kâ en a profité pour annoncer que, l’État a dégagé une enveloppe de 3 Milliards de francs cfa pour accompagner les éleveurs en cette période de crise. Selon le ministre de l’élevage et de la production animale, suite à une information qu’il a reçu tard dans la nuit samedi de la perte de plus de 290 ovins dans les communes de Médina Sabakh et Aynoumane dans le département de Nioro du Rip, que Samba Ndiobene Kâ a organisé ces services pour s’y rendre, afin de constater de visu la situation. C’est ainsi que, Samba Ndiobene Kâ a apporté le soutien de l’État aux éleveurs sinistrés en cette circonstance difficile. « Cette visite m’a servie également de tribune pour rappeler aux éleveurs les nombreux efforts consentis par l’État qui a dégagé une enveloppe de 3 Milliards de francs cfa pour mieux accompagner les éleveurs en cette période de crise », fait le ministre de l’élevage.