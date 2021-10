Noo Lank fait la leçon au gouvernement sur le « cleaning days »

Le collectif Noo Lank invite le Président Macky Sall à ne pas faire dans l’artifice par le retour des « cleaning days ». Cette opération d’investissement humain doit commencer, à leurs yeux, par les multiples maux de la gangrène cancérigène profondément ancrée dans l’Etat et qui ont pour nom trafic de faux billets, de drogue, de passeports diplomatiques, trafic d’influence politique, spoliations foncières, racket public des transporteurs, contournement des procédures de marchés publics, détournement de deniers publics, protection contre la justice de ses proches, violences politiques et économiques, etc.

Le collectif Noo Lank, repris par L’As, trouve que ces maux sont plus graves et infectieux que les débris et saletés dans les rues de nos quartiers.