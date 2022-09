Nouveau gouvernement…il devait être réduit avec des techniciens, selon

Le président Macky Sall a mis en place un gouvernement de 38 ministres pour tenter de régler les problèmes des sénégalais. Ce nombre est pléthorique, selon l’invité du Jury du Dimanche. L’économiste Amath Soumaré, par ailleurs Directeur général de SOPEL International, spécialiste de l’Intelligence économique a soutenu que le Premier ministre, Amadou Ba, a un profil technicien, financier.

Dans le Jury du dimanche, il a déclaré que : « l’aspect finance est une chose, mais aujourd’hui si on regarde les conséquences de la finance mondiale ce n’est pas quelque chose de glorieux. Parce que la finance mondiale a failli. On a l’inflation partout. Le volet financier a échoué partout. Mais ce gouvernement devrait en plus de l’aspect financier d’avoir des personnes très pointues dans tous les domaines. Parce que c’est ça le PAP2A ».

Revenant sur le nombre de ministres, il a indiqué que : « la lecture que j’ai de la situation économique grave du Sénégal, je ne peux pas comprendre qu’on ait un gouvernement de 38 ministres. On est dans une situation délicate et le gouvernement devrait comprendre que rien ne va plus. A partir de là il ne s’agit pas de prendre des composantes dans chaque région pour équilibrer un gouvernement ».

Il ajoute : « on devait avoir un gouvernement de 12 ou 15 maximum. On devait avoir un gouvernement réduit avec des techniciens. Parce que nous sommes devant des challenges qui seront incommensurables. Aujourd’hui, nous sommes dans une position de guerre économique. Et c’est les techniciens qui vont sortir le pays de l’état où nous sommes ».