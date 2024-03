Nouveau gouvernement : Le cinq majeur pour garder le cap de la stabilité et de la croissance économique

FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT : LE CINQ MAJEUR POUR GARDER LE CAP DE LA STABILITE ET DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

Il s’agit de cinq personnalités connues pour leur sens de l’Etat, leur professionnalisme, leur engagement et leur disponibilité à servir l’Etat dans tous ses démembrements.

D’abord, Mouhammadou Makhtar CISSE ministre de l’Intérieur qui vient d’organiser de main de maître sans contestation aucune l’élection présidentielle du 24 Mars 2024. Un inspecteur général d’Etat connu pour son sérieux, son entregent et son vécu qui lui ont permis d’être à la hauteur des attentes de toute la classe politique sénégalaise.

Ensuite Mamadou Moustapha Ba ministre de l’Economie des Finances et du Plan. Le natif de Nioro qui malgré les différentes crises qui ont précédé l’élection présidentielle de Mars 2024 a bien géré les finances publiques et permis de payer les salaires à date échue. L’ex-directeur du budget maîtrise très bien les rouages du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Ce qui augure de lendemains meilleurs dans la gestion des finances publiques pour garder le cap de la croissance économique. Une manière de mettre l’accent sur la résilience après les durs moments de Covid-19. L’humanité toute entière a intérêt à préserver le cap de la stabilité et de la maîtrise de l’économie mondiale.

Il s’agit également de Mankeur NDIAYE ministre des Affaires Etrangères, un homme du sérail qui vient d’être élevé au rang honorifique d’ambassadeur émérite par le Président de la République sortant en l’occurrence Macky Sall. Mankeur NDIAYE qui juste après son retour au Ministère des Affaires Étrangères a pu décrocher une audience avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres en vue de clarifier certains malentendus concernant le Sénégal, des malentendus objet de beaucoup de commentaires sur le plan international concernant la tenue de l’élection présidentielle avant le 2 Avril 2024 qui marque la fin de mandat du Chef de l’Etat.

Autre personnalité qui pourrait figurer dans le nouveau gouvernement, Karim WADE, le fils de l’ancien Président de la République Abdoulaye WADE qui après l’invalidation de la candidature du candidat de la « coalition Karim 2024 » par le Conseil Constitutionnel a porté son choix sur Bassirou Diomaye FAYE finalement vainqueur de l’élection présidentielle du 24 Mars 2024. Karim WADE, ancien ministre de la Coopération Internationale, jouit d’un bon carnet d’adresses dans ce contexte d’exploitation prochaine du petrole et du gaz au Sénégal.

Enfin Moustapha Bamba Guirassy qui était le directeur de campagne du candidat de la coalition Diomaye 2024 L’originaire de Kédougou fait partie des premiers hommes politiques qui ont cru au Projet d’Ousmane SONKO. Un projet porté par la majorité de la jeunesse sénégalaise.

En décembre dernier le Président du Parti Sénégal en tête (SET) décide d’investir le Président Ousmane SONKO comme son candidat à l’élection présidentielle de 2024. Le Président du Parti SET à travers un communiqué rendu public décide d’investir officiellement et de soutenir la candidature du Maire de Ziguinchor. Selon Moustapha Guirassy le moment est venu de faire ce choix qui témoigne d’une vision d’un homme qui œuvre pour la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et du renforcement de l’unité nationale en vue d’un Sénégal meilleur. Moustapha Guirassy l’homme au vécu politique incontestable fut ministre de la Communication, des télécommunications et des TIC dans le gouvernement formé le 1er février 2009 par le Premier ministre Souleymane Ndéné NDIAYE. Moustapha Guirassy fut également Maire de Kédougou et a été Conseiller régional à Tambacounda de 2002 à 2009. Moustapha Guirassy pourrait revenir au poste pour faire profiter à la nouvelle équipe gouvernementale toute son expérience d’ancien ministre de la Communication porte-parole du gouvernement sous Abdoulaye WADE.

Libre au nouveau Président de la République Bassirou Diomaye FAYE en accord avec les personnalités concernées de déterminer la durée du compagnonnage.

M’Baye DIOUF