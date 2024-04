Nouveau régime : Dooleel PIT pour la matérialisation de la rupture

MATERIALISER LES RUPTURES ATTENDUES PAR LE PEUPLE SENEGALAIS

Le Comité pour la plateforme de réflexions (CPR) Dooleel PIT -Sénégal « ngir defaraat reewmi » adresse ses chaleureuses félicitations à Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu cinquième président du Sénégal, le Dimanche 24 mars 2024.

En accordant 54,28% des voix au candidat de la Coalition Diomaye Président, dont notre Cadre de réflexions est membre, le peuple sénégalais a rejeté la continuité prônée par le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et opté clairement pour des ruptures décisives dans la manière de gérer les affaires publiques. Il s’agira, maintenant, de rassembler, de la façon la plus inclusive possible, toutes les forces intéressées par cette perspective progressiste. C’est ainsi qu’il sera possible de transformer ce « vote utile » fait d’espoir et de confiance dans la nouvelle équipe, en un vote d’adhésion explicite aux ruptures attendues, en prévision des prochaines législatives, face à une opposition de milliardaires, qui ne leur fera aucun cadeau.

A l’instar de la première alternance de mars 2000, la victoire du candidat de la Coalition Diomaye Président marque, dans l’évolution politique de notre pays, une nouvelle étape centrée sur un projet de transformation sociale porté par le PASTEF. Ce projet ambitionne de promouvoir des valeurs telles que la souveraineté nationale, la consolidation de l’État de droit, la lutte contre la corruption, l’éradication des inégalités sociales, en droite ligne des généreuses et pertinentes conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI.

A cet égard, le CPR Dooleel PIT-Sénégal se félicite que le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, finalement élu président de la République, soit un des premiers à avoir signé, en janvier dernier, le Pacte national de bonne gouvernance, initié par plusieurs organisations de la société civile, dont le Sursaut Citoyen et d’anciens acteurs des Assises nationales. Dans ce Pacte figurent des engagements clairs pour lutter contre l’hyper-présidentialisme obsolète et pour contribuer à la refondation du système politique sénégalais en initiant des réformes importantes inspirées des Assises Nationales, dans les 200 premiers jours du mandat.

Tirant les leçons de la gouvernance tyrannique, chaotique voire périlleuse du régime précédent, notre conviction est que la garantie d’une réconciliation nationale véritable et d’une reconstruction des bases de notre vivre-ensemble résident, non seulement dans cette refondation institutionnelle, mais aussi dans une reddition des comptes objective et équitable, sans aucun esprit revanchard, ni calcul politicien.

Dans le même ordre d’idées, tenant compte du haut niveau de maturité et de clairvoyance, dont nos concitoyens ont fait preuve, nous recommandons aux nouvelles autorités, de miser, en premier lieu, sur la responsabilisation citoyenne pour consolider leur pouvoir et d’éviter de tomber, comme leurs prédécesseurs, dans les pièges de la politique politicienne, de l’électoralisme et du clientélisme.

Le CPR Dooleel PIT-Sénégal demeure convaincu que la régression démocratique des douze dernières années s’explique essentiellement par la trahison des idéaux des Assises nationales par des forces de gauche affaiblies, arrimées au char de la bourgeoisie bureaucratique, elles qui avaient pourtant contribué, dans le passé, à l’essor démocratique de notre Nation.

C’est pourquoi, tirant les leçons de l’effondrement du régime de Macky Sall, nous réitérons notre appel figurant dans le mémorandum du 3 décembre 2020, à tous les militants (anciens et actuels) du Parti, à le ré-enraciner dans le camp du travail et du progrès social et à explorer des voies de collaboration fructueuse avec d’autres composantes de la gauche sénégalaise.

Fait à Dakar le 1er avril 2024

Comité pour la Plate-forme de Réflexions

« Doleel PIT-Sénégal ngir defaraat reewmi »