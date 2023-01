Nouvel An : le journaliste Aly Saleh plaide pour le panier de la ménagère

Bonne année à tous !!!

Que la santé et la paix soient notre quotidien, que tout ce dont nous avons besoin pour mieux vivre, soit là chaque matin de 2023.

Que l’amour, l’amitié et le respect nous accompagnent en 2023 !

2022 a été difficile pour l’Afrique et le reste du monde. L’invasion russe en Ukraine a impacté la dynamique inflationniste déjà mise à rude épreuve par la pandémie de la Covid-19 et s’est ressentie sur la sécurité alimentaire et énergétique.

Les coûts des carburants, des céréales, des denrées alimentaires ; tout a flambé sur le continent et donc forcément au Sunugal qui dépend presque entièrement de l’importation de ces produits, sans compter le coût exorbitant du loyer qui a énormément affecté le gorgorlu sénégalais qui tire le diable par la queue.

Pour 2023, des engagements ont été pris pour notamment alléger le panier de la ménagère.

Souhaitons encore que les lumières de la réussite éclairent le chemin de tous ceux qui œuvrent pour la barque Sénégal et le continent africain.

Pensées amicales et fraternelles à tous ceux qui ne mangent pas à leur faim, à tous ceux qui n’arrivent pas joindre les deux bouts et aussi et surtout à tous les malades où qu’ils soient, prompt rétablissement eux.

Puissions-nous avoir en 2023, de la joie et du bonheur en abondance pour nous tous et ainsi que pour nos familles !

Bonne année vraiment du fond du cœur la famille !!!

Déwenati

Aly Saleh