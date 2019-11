ODGAM/KOLDA : L’ASC Plateau tombe en demi-finale

A la surprise générale, l’ASC Plateau est éliminée de la course au titre de champion de la zone de Bouré Ngom. L’équipe du coach Sény Sagna est stoppée en demi-finale par une talentueuse équipe appelée Niary Tally du quartier Hiléle. Aprés un score nul et vierge de zéro but partout, les deux équipes sont séparées par la fatidique épreuve des tirs aux buts. Quatre bons tirs contre deux en faveur de Niary Tally. Cette nouvelle formation sportive et culturelle a eu le mérite d’éliminer l’ASC Plateau cinq fois championne zonale avec d’autres trophées à la main. En première heure, l’ASC Bantamba a sorti l’ASC Kanoh de Saré Moussa aussi par la série des penalties. Doura Baldé le parrain de cette zone a d’abord effectué le déplacement pour vivre en direct ces demi-finales, en attendant la finale qui opposera Bantamba à Niary Tally.

ELHADJI MAEL COLY