Officiel : Habib Bèye prolonge son contrat à Canal +

Il y a quelques jours, le nom d’Habib Bèye, l’ancien international sénégalais et actuellement consultant sur Canal +, était cité comme possible arrivant chez le nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Mediapro. Mais ce ne sera pas le cas, car le Sénégalais vient d’annoncer sa prolongation de contrat de trois années à Canal+.

« Quand l’aventure est belle… elle continue. Merci Canal plus, pour cette confiance depuis 2013 et dorénavant pour les 3 prochaines années. Prenez soin de vous et à bientôt la Ligue1Conforama, la ChampionsLeague et Premier League », a-t-il écrit sur son compte Tweeter.