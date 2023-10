ONGAM : La section féminine du Renouveau, un bel exemple de Citoyenneté

Les filles du Renouveau se sont illustrées lors des phases nationales ONGAM (Organisme National de Gestion des Activités de Masse) édition 2023 qui se déroulent actuellement à Sédhiou.

Très présentes dans l’organisation de ces activités sportives dans le Pakao et sous l’impulsion de Maodo Dia par ailleurs président de ODGAM (Organisme départemental de Gestion des Activités de Masse) de Ziguinchor, les filles ont participé activement dans le reboisement à Samine.

Selon la présidente Emma Diatta, par ailleurs présidente de la section féminine de Ziguinchor, le développement se conjugue bien au sein du Renouveau où les jeunes filles s’illustrent de fort belle manière dans les activités sportives et culturelles de l’ONGAM. Et Ziguinchor a déjà montré la voie aux autres jeunes filles du Sénégal à qui elle demande plus d’implication dans le mouvement associatif qui est une véritable école de formation et d’acquisition de leadership et de développement personnel.

Et cette actrice du mouvement sportif très connue de toute la région naturelle de la Casamance et au-delà même des frontières, de lancer un appel poignant à l’endroit des filles à l’heure où la parité a fini d’implanter dans le quotidien des sénégalais à plus d’engagement au service des populations et particulièrement à la jeunesse.

Et Emma Diatta de finir par lancer un appel à l’endroit des jeunes qui prennent les pirogues pour l’émigration clandestine à croire en leur chance et de participer activement au développement du Sénégal.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn