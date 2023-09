Organisation CAN 2027 : Le Sénégal fixé le 27 septembre

Qui de l’Algérie, du Botswana, de l’Égypte, du Sénégal et du trio Kenya-Ouganda-Tanzanie sera attributaire de la CAN 2027 ? La réponse est attendue le 27 septembre prochain à l’issue de la réunion du Comité Exécutif de la CAF au Caire. C’est une des décisions qui a été prisé hier, jeudi 7 septembre par l’instance suprême du football africain.

«Le Comité Exécutif de la CAF a pris d’importantes décisions unanimes qui apporteront une contribution significative à la durabilité, à la compétitivité mondiale et à l’attractivité du football sur le continent africain. Nous nous retrouverons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions relatives aux pays qui se verront attribuer la CAN 2025 et la CAN 2027», a déclaré le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe.