Organisation de la biennale 2024…un grand flop !

A seulement deux semaines du démarrage de la quinzième édition de la Biennale de l’Art africain contemporain (Dak’Art), ce grand rendez-vous d’envergure internationale, les nouvelles autorités culturelles en ont décidé autrement. Par le biais d’un communiqué en date du 25 avril 2024, elles l’ont reporté du 7 Novembre au 7 Décembre 2024. Raison suffisante pour susciter moult interrogations chez les acteurs culturels et les férus de culture. Serigne Ndiaye, artiste plasticien, ancien commissaire du DAK’ART, souligne en effet qu’en dépit d’un budget de 1 milliard de francs Cfa, « rien n’a été mis en place au plan matériel et financier par les organisateurs que sont le ministère de la Culture (sous la direction de Aliou Sow) et le secrétariat général de la biennale. Pourtant, fait-il remarquer, « les organisateurs avaient deux ans pour préparer cet évènement d’envergure internationale ».

Il se désole aussi du « désarroi » des artistes pour avoir « pris des engagements en renonçant à beaucoup de choses ».Il en va ainsi de « la réservation des chambres d’hôtels, la confection de catalogues, leur mise en valeur (qui) coûtent des centaines de millions de francs CFA. Et tout cela sans oublier la location des locaux, les sponsors, entre autres ».

Contacté par Sud Quotidien, le secrétariat général a renvoyé les confrères au communiqué officiel du report de la Biennale. Par contre, pour une source proche de la tutelle, l’organisation de la Biennale 2024 entre mai et juin était hypothéquée, compte tenu du temps imparti aux nouvelles autorités qui auraient besoin d’une plus grande visibilité sur la Biennale dont l’édition précédente est lourde de gaps. Suffisant pour se demander si « Les nouvelles autorités n’ont pas reporté le DAK’ART afin d’organiser une large concertation avec les professionnels de l’art pour partir sur de bons pieds».

Porté au départ par la communauté des arts plastiques et organisé par l’Etat du Sénégal à partir de 1992, DAK’ART s’est imposé au fil des éditions comme un événement panafricain d’envergure internationale consacré à l’art contemporain. La Biennale de Dakar accueille des artistes originaires d‘Afrique, mais aussi des autres parties du monde. La manifestation a pour objectifs de soutenir et favoriser la créativité, la promotion et la diffusion des arts visuels. La Biennale promeut également les artistes plasticiens africains sur la scène internationale et favorise le renforcement de la présence de l’art africain contemporain sur le marché.