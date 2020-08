Osimhen, joueur africain le plus cher de l’histoire

Révélation de la saison 2019-2020 de Ligue 1, l’attaquant international nigérian Victor Osimhen, vient de s’engager en faveur de Naples, après seulement une pige à Lille.

La transaction du Super Eagle Osimhen aurait coûté 96 millions de dollars (53,1 milliards FCFA) et devient le joueur africain le plus cher de l’histoire devant Nicolas Pepe. L’international ivoirien a rejoint, la saison dernière, Arsenal, pour 94 millions dollars (52 milliards FCFA).

Arrivé à Lille, il y a un an, Victor Osimhen s’est très rapidement montré indispensable à la pointe de l’attaque des Dogues, inscrivant 18 buts et distillant 6 passes décisives en 38 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Une performance du jeune Super Eagle de 21 ans qui lui a valu les convoitises des grosses cylindrées d’Europe : Real Madrid, FC Barcelone, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Bayern Munich, Dortmund, Paris SG, Inter Milan ou encore Naples. Mais, il rejoint finalement les rangs du club napolitain, pour un transfert estimé à 96 millions dollars (53,1 milliards FCFA) et devient le footballeur le plus cher de l’histoire.

Osimhen, le désormais ancien attaquant de Lille, devance, dans ce classement, son prédécesseur, Nicolas Pepe. L’ailier international ivoirien a rejoint Arsenal l’été dernier, dans une transaction estimée à 94 millions dollars (52 milliards FCFA). La star de la RDC, Cédric Bakambu, qui a quitté Villareal pour Beijing Guan, en 2018, pour 83 millions dollars (45,9 milliards FCFA), ferme la troisième marche du podium, dans ce classement des footballeurs les plus chers de l’histoire.

Par ailleurs, Liverpool demeure la formation européenne qui investit plus sur les footballeurs africains. le club a investi environ 151 millions d’euros (83,6 milliards FCFA), pour trois stars du continent. Il s’agit du Guinéen Naby Keïta «Deco», de l’Égyptien Mohamed Salah ou encore du Sénégalais Sadio Mané.

Le Lion de Bambali est le moins cher des trois, puisqu’il a rejoint les Reds, en 2016, en provenance de Southampton, pour 42,5 millions d’euros (23,5 milliards FCFA). Mohamed Salah s’était engagé avec Liverpool, en 2017, pour 44,5 millions dollars (24,6 milliards FCFA), tandis que Naby Keïta «Deco», qui est arrivé en 2018, aurait couté 64 millions dollars (35,4 milliards FCFA).

Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire