Ouganda : à 70 ans, une femme donne naissance à des jumeaux

Elle est l’une des femmes les plus âgées au monde à avoir donné naissance. Safina Namukwaya, une femme de 70 ans originaire d’Ouganda, vient d’accueillir des jumeaux par césarienne, après une FIV. Un « succès médical », selon les équipes qui l’ont prise en charge en Ouganda.

« A70 ans, Safina Namukwaya a accouché de jumeaux. » C’est avec enthousiasme que le Women’s Hospital International and Fertility Centre a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. Grâce à leur accompagnement, une septuagénaire vient d’accueillir des jumeaux par césarienne, après une fécondation in vitro.

« En célébrant notre 20e anniversaire, nous avons réalisé un exploit extraordinaire (…) Cet événement historique, un petit garçon et une petite fille, marque non seulement nos deux décennies de leadership en matière de FIV, mais nous distingue également en tant que premier centre de fertilité en Afrique », clame la publication, qui précise que la mère comme les enfants se portent à merveille.

UNE GROSSESSE QUI SUSCITE DES INTERROGATIONS

Interrogée par le journal Uganda’s Daily Monitor, Safina Namukwaya explique ce qui l’a motivée à avoir des enfants sur le tard : sans enfant, elle a longtemps été victime de moqueries de la part de son entourage. « Je m’occupais des enfants des autres et je les voyais grandir et me quitter. Je me demandais qui prendrait soin de moi quand je serai vieille », confie-t-elle. Son équipe médicale, interrogée par la publication, estime qu’il s’agit d’un « succès médical, qui prouve la force et la résilience du mental humain ».

Ni le journal ni le centre de fertilité qui l’ont pris en charge ne précisent toutefois comment cette grossesse gériatrique a pu se dérouler à un âge aussi avancé. Pour cause, les femmes de l’âge de Safina Namukwaya sont généralement ménopausées depuis longtemps. Selon la BBC, « On ne sait pas si elle a utilisé un ovule de donneuse ou l’un des siens qui a été congelé et conservé lorsqu’elle était plus jeune.

Source MC