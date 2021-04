Oumar Fall : « Président nous vous prions de continuer à résister »

Monsieur le président, nous vous prions de continuer à résister…Par Oumar Fall

C’est avec un grand ouf de soulagement que l’on a reçu la décision du gouvernement de la république du Sénégal de ne pas donner feu vert pour le rapatriement des immigres sénégalais bloques aux iles canaries. La visite du président du gouvernement espagnol avait principalement pout but malgré les grandes promesses d’investissement la signature par son excellence Macky Sall des accords de rapatriement suspendus depuis 2018. Aujourd’hui Pedro Sanchez président du gouvernement espagnol est acculé par le gouvernement local des iles des canaries qui sont déjà débordés par la gestion des flux de migrants .S’ y ajoutent la colère grandissante de la population. On parle désormais d’invasion.

Avec l’arrivée massive des migrants, Les centres d’accueils sont saturés. La croix rouge et l’association d’aide aux migrants n’en peuvent plus .Le gouvernement local crie sur tous les toits son ras le bol. Tout cela contribue à alimenter le discours raciste et xénophobe. Le Sénégal après le Maroc constitue la deuxième colonie la plus importante. Il n’est pas rare de voir des scènes de violences entre sénégalais et maghrébins. Certains hôteliers tentent d’aider le gouvernement local en relogeant certains immigres .Beaucoup dorment dans la rue. In fine la situation est chaotique. En suspendant la signature de ces accords signés depuis 2009 vous soulagez des mères de famille, des parents qui étaient tous gagnes par le stress de voir leurs fils être rapatrier. Monsieur le président vous avez pris une décision très courageuse et l’ensemble des acteurs de l’immigration salue votre sens élevé de la responsabilité sur ce sujet. Vous avez du coup mis un terme à la désinformation et la diffusion de fausses nouvelles. Tous ceux qui soutiennent l que Macky Sall avait ordonné le rapatriement des sénégalais actuellement en situation irrégulière aux iles canaries ont tout faux. La preuve vous pouvez copier ce lien et utiliser le traducteur Google pour en avoir le cœur net(https://elpais.com/espana/2021-04-09/senegal-se-resiste-a-garantizar-los-vuelos-de-repatriacion-de-migra) Osons espérer monsieur le président que vous ne lâcherez pas du lest.

Nous sommes en 2006 l’arrivée massive des embarcations de fortunes sur les côtes espagnoles battaient son plein. On se rappelle tous du fameux slogan barca ou barsakh portés par les jeunes détermines au péril de leur vie à atteindre les côtes espagnoles dans l’espoir de lendemains meilleurs .A cette époque les deux gouvernements espagnols et sénégalais étaient désemparés, il fallait vaille que vaille trouver une solution pour faire face à cette situation. C’est ainsi que le ministre de intérieur sous l’ère Wade Monsieur Ousmane Ngom fit le déplacement à Madrid dans la capitale espagnole.

Le fruit de cette visite est la récolte de 13 milliards de CFA offert par le gouvernement espagnol au gouvernement Sénégalais pour freiner cette ruée vers les pirogues. L’argent avait était donné en appui au fameux plan REVA visant à retenir les jeunes dans leur terroir avec un projet agricole….la suite nul besoin d’en épiloguer ici….Wade créateur de milliardaires est passé par là. Certain que quelqu’un me rappellera que son excellence Macky Sall était dans l’équipe de Wade. Je ne suis pas amnésique. Ce rappel va me permettre de rebondir pour rappeler aussi au président Sall les raisons pour lesquelles le peuple sénégalais a voté pour lui. Les sénégalais ont porté leur espoir en votre modeste personne parce qu’ils ont voulu en finir avec ce train de vie dispendieux, onirique et gabegique de l’Etat .Le peuple salue aussi les efforts que vous avez fourni pour faire bouger les choses dans le cadre du plan Sénégal émergent mais il reste beaucoup à faire .oui c’est connu partout dans le monde il revient au secteur privé de créer des emplois en appui avec l’Etat. Nous qui sommes dans le milieu de l’immigration sommes en train de travailler d’arrache-pied pour conscientiser ces derniers qu’ils peuvent être des créateurs d’emploi au Sénégal.

Nous avons retenu la promesse de création de 65000 emplois pour les jeunes dès le mois de mai. L’heure exige que vous joigniez l’acte a la parole pour prouver que vous avez bel et bien pu décrypter le message de la nation par le biais de la jeunesse suite aux événements du mois de mars sur l’affaire judicaire Adji sarr-Sonko .Moment ne saurait aussi être plus opportun pour que vous rappeliez à vos ministres l’urgence de descendre sur le terrain , d’être à l’écoute de la population et surtout de la jeunesse.., de tenir un langage de vérité. On ne gouverne pas dans la désillusion. .cette jeunesse en a marre d’être des` numéros de statistique de la der du fongip et j’en passe. Les politiques faîtes d’effets de manches enveloppées de promesses mirifiques sans lendemain doivent être des pratiques du passé. Pour terminer nous souhaitons bon vent au Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio- économique des jeunes

OUMAR FALL NGALLA