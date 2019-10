Oumar Sarr : « la plus grande faiblesse de Wade c’est… »

Omar Sarr ancien Secrétaire Général national adjoint du PDS et coordonnateur du mouvement « Alliance suxali Sopi », une mouvance du parti libéral de Gorgui, était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Journaliste Aïssatou Diop Fall. Il est revenu sur les remous au PDS et la faiblesse de Wade pour son fils Karim Wade :

« Qui connait Abdoulaye Wade sait son ouverture d’esprit face aux propositions des autres. Mais force est de reconnaître sa faiblesse politique et son obsession pour amener Karim Wade au pouvoir. J’ai toujours cru en mes capacités.

Nous sommes toujours au Pds mais on a crée un courant pour redynamiser le Pds.

Quand on était dans l’état on savait que c’est le président qui nommait par décret. Mais force est de reconnaître que c’est un congrès qui doit organiser un parti. Je reconnais aussi que Karim Wade a beaucoup causé des problèmes au Pds. Je salue la position du khalife général des mourides qui a réussi à réconcilier Abdoulaye Wade et Macky Sall dans l’intérêt exclusif du Sénégal. Je récuse le semblant de gouvernement mis en place au Pds par Abdoulaye Wade. C’est un congrès qui doit organiser tout cela. Plusieurs ténors ont été écartés pour avoir donné leur point de vue. Ce secrétariat est illégal. Ce n’est pas normal que le comité directeur ne se réunit pas. Je n’allais pas engager un comité directeur sans ordre du jour. » a-t-il dénoncé dans l’émission Face2Face.

