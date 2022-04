Ousmane Noël Dieng au cœur d’une affaire de sextape

La Direction générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) est souillée en ce mois chaste de Ramadan, avec des prouesses pornographiques. Chef de cabinet du patron Diène Farba Sarr, Ousmane Noël Dieng s’ébattait dans son bureau avec sa copine, Mame Ndack Sarr et filmait ses prouesses libidinales, dont des épisodes torrides ont fini chez son ex-chargé de com, Babacar Sow qui, rapporte Les Echos, après son licenciement, a reçu 4 vidéos obscènes de la part de Soda Gueye et les a transférées à Aissatou Sow, au ministre Diène Farba Sarr, à Ousmane Noël Dieng et à son épouse. Pis, il avait même menacé de les transférer à Adamo.

Ousmane Noël Dieng, responsable politique à Kaolack, jouant contre la montre, a porté plainte pour limiter les dégâts. Hier mardi, le tribunal des flagrants délits de Dakar a reçu les mis en cause pour accès frauduleux dans un système informatique, collecte et diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs. Soda Gueye a révélé que c’est Ousmane Noël Dieng qui lui a envoyé ses propres images obscènes. Aissatou Sow a avoué avoir transféré les images à deux de ses contacts.

Le procureur a requis 2 ans, dont six mois ferme contre Babacar Sow et Soda Gueye et deux ans, dont deux mois ferme, contre Aissatou Sow. Le délibéré renvoyé au 19 avril prochain.