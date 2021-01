Oussouye : Le Roi de Mlomp prend une décision inédite sur…

OUSSOUYE : LE ROI DE MLOMP PREND UNE DECISION INEDITE SUR LES PRIX DES PRODUITS

Intronisé comme roi de Mlomp/ kassa, il y’a un an en remplacement du roi Sibikoyane Sambou, Sibélé Sambou marque son territoire par une mesure inédite. En effet, à l’instar des autres localités de la zone et du pays, c’est le désordre total dans le secteur du commerce notamment des produits locaux. Chacun y va de son prix et selon les circonstances.

Le roi Sibélé Sambou a décidé alors de mettre fin à cet anarchie qui accentue les inégalités sociales. Pour instaurer l’équité, il a fait homologuer les prix dans tout son royaume. Cette décision a été prise après trois mois de concertation avec les sages et autres sensibilités. Ainsi, à compter de ce 10 Janvier, les nouveaux prix vont entrer en vigueur et des sanctions sont prévues pour tout contrevenant.

Un bel exemple de stabilité comme pour dire que même dans la tradition, le monde peut aller de l’avant en permettant à chaque citoyen de vivre dignement selon ses moyens.