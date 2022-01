Papa Abdoulaye Seck à son fils disparu : « tu étais si magnifique… »

l'ambassadeur Papa Abdloulaye Seck et son fils Ousmane Ndoye Seck décédé le 1er janvier 2026 (en médaillon)

OUSMANE NDOYE SECK

01/01/2016 – 01/01/2022

Cher fils,

Six ans déjà que tu es parti si vite.

Imbu de valeurs, tu étais si magnifique.

A l’approche du premier jour de l’an, je frémis, je suis bouleversé, je sens la plaie qui peine à se cicatriser, je suis triste.

Je vois défiler un film marqué par ta bonté et ton élégance, ton urbanité et ton intelligence, ton sens exagéré de tout ce qui incarne le beau et l’utile.

Croyants, nous le sommes par essence mais qu’il est difficile d’accepter cette évidence!

Mon fils, toi qui me disais en rigolant « papa, entre la recherche agricole et moi, quel est ton choix » tu n’es plus à mes côtés.

Une réminiscence de mes réponses constantes me livre ceci: « j’aime les deux termes d’un choix. Donc je ne peux pas me tromper ».

Généreux, tu l’étais, et altruiste.

Je rencontre encore des démunis qui pleurent dans mes bras, tes amis qui peinent à me regarder, des voisins qui, parlant de toi, concluent en pleurant.

Tu étais un homme si prompt à dire du bien, à faire du bien, à recommander du bien.

Dieu m’est témoin, je n’ai pas effacé ton numéro de portable et, parfois, il m’arrive inconsciemment l’idée de vouloir t’appeler mais je reviens ensuite en surface par la grâce de notre Créateur

Je prie pour toi plus que pour moi, je t’aime Ousmane

Ton papa

Dr PAPA ABDOULAYE SECK

Source page Facebook (mon cher fils)