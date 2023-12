Pape Djibril Fall envoie 30 personnes pour déposer sa caution

Venu tout fraîchement des champs de Khelcom, on peut dire que la récolte a été bonne pour l’ex-ami des militants de l’ex-Pastef, Pape Djibril Fall. Béni par l’ange de la prospérité, le patron des « Serviteurs » est passé à la caisse pour remettre ses 30 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Cependant, il faut souligner que Djibril Fall n’aime pas faire les choses à moitié. Après mûre réflexion, il a envoyé une délégation de 30 personnes chez Issa Sall, rien que pour remettre son chèque. Il a quand même tenu à préciser que l’argent ne vient pas directement de sa poche mais que c’est le fruit de cotisations collectives et spontanées de concitoyens jeunes et moins jeunes, hommes et femmes de toutes les couches sociales qui partagent sa vision, son programme et ses projets, selon L’As.