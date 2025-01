Pape Malick Ndour au régime : «il n’est pas question de se lamenter, il faut agir»

Reforme de l’administration publique, il n’est pas question de se lamenter, il faut agir.

J’ai suivi ce matin la première édition de la Conférence des Administrateurs et Managers Publics (CAMP) présidée par le Chef de l’Etat. J’ai deux (2) commentaires à faire :

1. Vous manquez de marge budgétaire ? Cela fait dix ans que vous promettez d’élargir le champ budgétaire en vous attaquant aux exonérations fiscales. Je n’ai jamais été d’accord avec cette idée, mais puisque vous persistez à la proposer dans votre loi de finances, c’est simple à mettre en place : accélérez la réforme des codes des impôts et des douanes, sans oublier celui des investissements.

La dette est un problème ? Jusqu’à présent, vous n’avez fait qu’aggraver la situation. Votre remède, «Plus de dettes pour faire face à la dette», ne peut pas être la solution. Si la dette vous pose vraiment problème, restructurez-la. Utilisez vos «compétences», votre « intégrité », votre « crédibilité » et la confiance du peuple pour convaincre les créanciers du Sénégal à trouver les moyens d’alléger la charge annuelle de la dette. Cela ne devrait pas être insurmontable et vous donnera plus de marge dans vos lois de finances.

2. Le secteur parapublic est trop hypertrophié et redondant par rapport à l’administration centrale ? Vous nous l’avez répété pendant dix ans. Vous en êtes vraiment convaincu ?

Je n’en suis pas sûr sinon pourquoi vous n’êtes pas gêné de nous annoncer la création de l’Agence de centralisation des marchés public pour régler un problème dont la Direction du matériel et du Transit administratif (DMTA) peut être la solution ? Mais bon ! Passez à l’action. Plus de 75% des agences et directions du secteur parapublic ont été créées par décret; un décret suffit pour supprimer, fusionner ou dissoudre celles qui sont trop coûteuses. Pour cela, arrêtez vos nominations et donnez au Bureau des Organisations et Méthodes (BOM) un délai d’un mois, en collaboration avec la direction du secteur parapublic, pour vous proposer un plan de rationalisation que vous appliquerez rigoureusement. N’oubliez pas : plus vous nommez, plus il devient difficile de supprimer. En effet, la mise en œuvre de cette réforme est complexe et elle nécessite avant tout une volonté politique et la capacité de surmonter les résistances internes au sein de votre propre Parti (Pastef), où certaines figures établies sont déjà confortablement installées dans des directions que vous jugez désormais inutiles.

Ecoutons le President Nicolas Sarkozy, c’était le 14 janvier 2007 à villepinte, commune de la banlieue parisienne. Ecoutez le parler:

« Un président de la République ne doit pas être un spectateur de la situation, mais un acteur central qui porte des réformes ambitieuses. Le président doit incarner une vision claire, prendre des responsabilités sur des enjeux fondamentaux et ne pas se dérober face aux difficultés »

Bonne semaine à tous…Gatsa gatsa d’idée….

Pape Malick Ndour