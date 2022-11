Pape Malick Ndour veut « formaliser » les Livreurs TIAK TIAK

Dans le cadre du nouveau programme global de formalisation et d’accompagnement du secteur informel, Pape Malick Ndour, le Ministre de la Jeunesse a reçu des coursiers « Tiak Tiak » en présence notamment du directeur de l’ANPEJ et celui de Bob Éco spécialiste des scooters électriques en vue de mettre en place un cadre de formalisation des livreurs, travail que pratiquent beaucoup de jeunes sénégalais.

Selon Pape Malick Ndour, l’objectif fondamental, est de formaliser ce secteur à fort croissance afin de les organiser et d’en faire de véritables startups qui unis, pourront acquérir des financements, générer plus d’emplois et bénéficier d’une sécurité sociale (assurance maladie, assurance santé et pension retraite…)

Le programme démarrera par le département de Dakar où il est prévu de travailler avec les Jakartamen. La phase pilote regroupera des jeunes de Castors avec le « Projet Kaay ma nougalë » service mis en place pour livrer le panier de la ménagère de façon rapide et ainsi les soulager du déplacement. L’ambition étant à long terme des grandes entreprises de livraison à l’image du géant DHL.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn