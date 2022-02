Pape Sarr : « Madiambal Diagne a perdu toute sa lumière au profit d’une démence »

Entre Madiambal Diagne et Adama Gaye c’est alternativement lumières et niaiseries, vérités et sottises

Le bon sens voudrait que les gens qui alternent intelligence et sottises soient les mêmes personnes. Leurs angles de visions seraient mathématiquement ou géométriquement des angles alternes-internes. En général ces personnes sont souvent très intelligentes mais disposeraient d’un cœur non totalement affranchi, ce qui produit en eux cette tendance à alterner des pensées intelligentes construites et réfléchies et a contrario des pensées complètements fofolles sans aucune construction autre que le socle friable de leurs émotions incontrôlées.

Pour ce qui concerne Madiambal DIAGNE et Adama GAYE, l’un et l’autre nous ont habitués- d’une part, à des insanités régulières d’un Adama GAYE écorché vif, qui bégaie dans l’invective et la menace sans lendemain, à cause de sa posture d’opposant radical à Macky SALL qui ne lui aurait pas facilité les choses, et d’autre part, à des justifications construites de défense de l’état du Sénégal et de son chef par un Madiambal Diagne parfois critique, mais très souvent audacieux et collaboratif.

Une fois n’est pas coutume, cette semaine on a eu droit dans les médias à une sortie lumineuse du colérique Adama GAYE sur la diaspora sénégalaise socle incontournable et moteur de développement du Sénégal. On le sait capable d’une très grande intelligence, mais le fait est tellement rare dans ses sorties qu’il mérite qu’on le souligne.

Et tout ce que dit Adama GAYE sur cette diaspora qui peine encore à s’organiser est réel. Depuis ce fameux Congrès de Washington qui a permis de mettre sur pied la première véritable organisation fédérative de la Diaspora, on a eu droit à toute sorte de chapelles secondaires nées des flancs de la FSD par des membres fondateurs en mal de reconnaissance, qui, faute d’être élus dans les instances régulières, ont préféré créer leur propre FSD.

Depuis il y’a eu toute sorte de création allant du CSD, à Entre Nous Diaspora, en passant par Diaspora Internationale et depuis peu quelques énervés du derniers Congrès de la FSD à Dakar ont maille à partir avec la dernière-née appelée PESD qui est cette fois la trouvaille d’un certain Gassama. Il y’a de quoi y perdre son latin bien entendu, et l’Etat central ne peut évidemment pas arbitrer des niaiseries associatives qui lui permettront encore longtemps de pouvoir s’agripper à l’argument selon lequel la diaspora est divisée.

Cela fait bien sur le lit de la diaspora politique pour ne pas dire politicienne qui restera invariablement la diaspora du pouvoir en place. Et depuis toujours c’est le même scénario qui s’opère, le pouvoir nourrit sa propre diaspora en attendant que la 15ème région s’organise elle-même.

Adama Gaye, pour une fois, a touché la plaie du doigt et nous met face à nos responsabilités de sénégalais de l’étranger, capable d’insuffler et d’imposer un développement inclusif à Sunugaal.

Et pendant que notre colérique Adama GAYE se met à retrouver de la lumière Madiambal DIAGNE lui brille par ignorance dans un obscurantisme inexplicable. Monsieur nous fait la démonstration que les 15 députés de la diaspora, (acquis démocratique obtenu après moult suggestions et pétitions des Sénégalais de la Diaspora et attendu depuis le PS sous Senghor) sont trop nombreux et qu’il faudrait les diminuer.

D’après Madiambal (khawma lougn ko diambal), 5 députés seraient largement suffisants au vu du nombre d’électeurs de la diaspora. Madiambal diamboufi dara, il a perdu toute sa lumière au profit d’une démence que je lui souhaite passagère.

En se permettant cette analyse à deux balles, sans aucune considération pour le nombre de sénégalais de la diaspora et leur rôle non négligeable sur l’économie sénégalaise, il s’octroie sans concurrence la palme de la niaiserie. Il faut peut-être que quelqu’un lui dise que les sénégalais de l’extérieur tiennent ce pays et qu’ils sont certainement les grands électeurs du Sénégal parce qu’ils tiennent la plupart des maisons, assurant la dépense quotidienne (DQ) et gérant les charges de beaucoup de familles.

Sans eux la balance des paiements connaîtrait un vrai problème d’équilibre. Cette façon de traiter les Sénégalais de l’Extérieur frise le mépris et peut trouver un justificatif dans les résultats très médiocres des premiers députés de la diaspora qui ne savent assurément pas ce que devait être leur rôle réel de députés de la diaspora dédiés à la diaspora.

On les a vus se comporter comme tous les députés « captifs » pour emprunter l’expression de cheikh Yérim SECK, dans la chambre d’applaudissement pour servir de faire valoir. Assurément nous ne nous sommes pas battus pour ce genre de députés de la diaspora choisis par notre Big Boss de Président. La diaspora a encore du chemin à faire mais elle mérite tout de même d’avoir des députés libres et en nombre suffisant pour pouvoir avoir son propre groupe parlementaire, peut-être dans la diversité mais un groupe libre et autonome.

Toutes les sensibilités peuvent s’exprimer sans que cela nuise à la liberté de décision des députés de la diaspora si tous ensemble nous déterminons un cahier des charges claire pour nos députés tous bords confondus. Cela dépend bien sûr du choix des hommes mais en tout été de cause cela ne peut pas signifier que la diaspora ne mérite pas ses députés. Loin de là Madiambal, « diambal lénéne naan » et laisse nous tranquille.

Il va falloir que ce pays s’habitue à nous voir dans tous les combats tant il est vrai que les sénégalais de l’extérieur sont en général de vrais « développementistes » qui savent comparer, relativiser et travailler. Et même si ce pays ne nous facilite pas encore grand-chose nous continuerons de faire en sorte de briguer tous les postes en concours dans ce pays et pour lesquels le suffrage universel reste la seule logique de choix. La diaspora sera là quoiqu’il arrive et elle se battra pour tout. Assurément !

Pape SARR

Duc de Diapal

Président de la FSD

Fédération Internationale

Des Sénégalais de la Diaspora