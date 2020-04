Pape Sarr révèle : « Seybani Sougou est atteint de…Covidus Ridiculus »

Dans cette contribution ci-dessous, Pape Sarr, celui qui se fait nommer Duc de Diapal a riposté à la déclaration de Seybani Sougou qui soutient Macky a enfreint les lois qui imposent l’Etat d’urgence face à la pandémie du Coronavirus…Il le dit atteint de Covidus ridiculus…

Ndoumbélane est une terre bénie, on ne peut ne pas le croire, malgré ce climat délétère et anxiogène dû au Coronavirus. Le Président de la République est le premier sénégalais touché par cette épidémie, lui qui a la charge des malades et des sains et la responsabilité de protéger ce pays contre un mal qui ne s’allie qu’à la covid-idiotie de certains fanatiques de la bêtise sociale et de l’obscurantisme religieux. Et quand on croit en avoir fini avec l’inconscience et l’insouciance de ces homosenegalensis difficilement traitables, d’autres fanatiques à col blanc, parfaits diplômés de la cohorte des irréfléchis dont parlait Albert Jacquard vous tombent dessus, transpirant de haine, la bave à la bouche, prêts à vous débiter les pires sottises. Le prototype abouti de ces intellos ridicules est prompt à décrier la décision de l’état du Sénégal de faire rapatrier nos enfants de Wuhan au début de la pandémie ou encore de crier haro sur notre lion en chef parce que le comité de lutte contre le Covid-19 met fin momentanément au rapatriement des corps le temps de la guerre. Il faut croire que ces adeptes d’organisations aussi inconnues qu’inattendues savent s’ériger en véritables agitateurs et activistes d’un improbable deurKISAL SENEGAL. Ils ne peuvent s’empêcher de râler pour s’arroger une parcelle de sympathie de nos concitoyens, qui ont pourtant fini de se blinder pour se prémunir de leurs perpétuels jeux de yoyos politiciens devant l’éternel

Ces bonnets rouges de la sottise sont souvent passés par toutes les formes de guérilla intellectuelle pour se faire remarquer avant que le lion ne les case dans l’un des nombreux trous incontournables pour la réussite des processus d’émergence mais qui pour l’instant ne servent qu’à caser des râleurs le temps qu’ils rongent leurs os. Chasser le naturel il revient au galop et j’en suis presque à me dire que le Lion mérite ce qui lui arrive car à force de se coltiner ce genre d’intellectuels, on finit forcément par se les mettre à dos parce qu’ils finissent invariablement par tourner en paria irréfléchis capables de défier tous les principes de prévention et de précaution au nom d’une science qu’ils prennent à témoin, dans une pandémie dont on ignore encore tout ou presque. Ce sont parfois des gens hors de tout soupçon de niaiserie qui vous certifient qu’il n’ya aucun danger à rapatrier des corps de victimes du coronavirus au Sénégal. Ils n’hésitent donc pas à jouer avec la douleur épique et anesthésiante des endeuillés qu’ils n’hésitent pas à braquer contre l’état pour se donner de la consistance. Ce sont aussi souvent des gens, conscients de ne jamais mourir de ridicule, qui se pavanent sans grosse honte dans le verbiage prolixe, et la sotte production de chroniques quasi quotidienne, pour satisfaire une soif de buzz et d’existence. Sauf qu’en ces temps de crise supérieure seul un idiot confirmé et certainement confiné peut se permettre ces légèretés d’analyses, tantôt pour rendre anticonstitutionnelle la loi d’habilitation, ou pour décréter la fin de tout état d’urgence ou de tout confinement à des dates qu’ils décident comme étant butoir et non négociables. Pour mon ami Seybani je crois que le confinement en France en a fait un covidus ridiculus et Il n’est pas difficile d’imaginer que « boy Khourounar » languit dans ses petits mètres carrés de résidence parisienne, quoique véritable nantis au vu de sa situation d’élévation dans la noesis sociale d’un échappé de Khourounar. Le désormais conseiller juridique à la Mairie de Paris, croit un peu trop bêtement que sa plume peut lui servir de glaive au service de la frustration et de la haine.

Le Président de la République a l’assentiment du pays tout entier et même de ces opposants que Boy Khourounar soutient quelque soit la forme et le contenu de leurs agissements. Il ne vient à l’idée de personne, cette frénésie à vouloir discréditer les postures de notre chef face à ce Coronavirus et dans ces combats qui ne pourront jamais être des mimétismes calqués sur un modèle fut il occidental ou français. Cette pandémie est inédite et il n’ya aucun benchmark véritable. C’est très facile pour un gus confiné et mal inspiré de se poster derrière son clavier pour postillonner sans masque et même de gerber tout son désarroi sans gêne. Ce comportement non patriotique en dit long sur l’état d’esprit de quelques intellectuels dérangés qui passent leur confinement à critiquer les méthodes et à décréter ce qui leur semble suffisamment à la hauteur.

Ce n’est pas très lourd comme posture de tapoter sur un clavier et de toucher un salaire à ne rien foutre dans le confort de sa résidence de France, en attendant que le corona trace sa route et passe. Il faut quand même que ces parvenus qui critiquent l’aide à la diaspora en indexant tout ce qu’on aurait pu faire d’autre avec cette manne financière, aient la décence de se taire avant de donner la preuve de leur carence et de leur sottise. Pour mon ami Seybani, atteint certainement de covidus ridiculus je recommande de dormir plus et de profiter de ce confinement pour se requinquer. Plus ça va, plus il se couvre honte et d’impertinence. Nul doute qu’un sommeil profond lui fera du bien et au réveil il lui faudra nettoyer la pituite asséchée qui brouille si souvent son regard et son angle d’analyse, pour voir qu’il s’agit du Sénégal, son pays d’origine, celui qui l’a vu naître et grandir et dans lequel son Khourounar natal ou de jeunesse ne pourrait soutenir un confinement total à cause de la promiscuité et du manque de place dans ces maisons de fortune qui se contentent de bâches comme extensions. Dans ces « khaymas » de fortunes qui servent encore de prolongement on ne peut confiner sans risque d’étendre l’épidémie et même de créer des souches additionnelles de virus et des maladies subséquentes. La co-morbidité viendrait alors complexifier le combat de notre vaillant personnel de santé chargé de juguler et d’enrayer la maladie.

Assurément mon ami devrait se taire, par décence, et attendre que le chemin se fasse pour mieux appréhender les choses, avant d’exhiber toute sa carence enrobée de haine et de frustration.

La distraction passe très mal en ce moment et ce pays ne t’écoutera pas Seybani. Trop de nuits blanches à fouiller les poubelles du pouvoir t’ont rendu si insomniaques que tu ne dors plus suffisamment avant d’attaquer ton clavier pour de vaines supputations souvent grotesques. Je dois te dire et tu devrais le savoir que ce peuple a tendance à détester ceux qui parlent sans se laver la figure au réveil. Nous vivions un pleine période d’asepsie, au propre comme au figuré et il est recommandé de régulièrement se laver les mains, de respecter les gestes barrières et de prêcher la bonne parole, mais surtout de s’auto-consoler de s’encourager et de se supporter les uns les autres tout en gardant la distance.

A propos de distance tu dois entendre aussi bien la distance raisonnable recommandée par Schopenhauer que celle sociale recommandée aujourd’hui par la médecine pour se prémunir. Tu as encore besoin d’élévation cher ami pour comprendre qu’au-delà des contingences idéologiques et politiques ce dont il s’agit c’est de ton pays dans la complexité de son contrat social global et dans la rudesse d’inculcation du changement même imposé.

Le Président dans ces moments est le seul dénominateur commun et la seule boussole sensée. Nous écouterons et suivrons ses indications. Ton choix à la carte de ne s’attaquer systématiquement qu’à ce qu’il dit ou fait ne fait même pas de toi un renégat, ou un paria, mais un sot incapable de se départir de ses démons existentiels. J’ignore quel type de conseils tu donnes à la Mairie de Paris et à Anne Hidalgo mais je suis prêt à parier que la haine qui te ronge finira par te sauter au visage et ratatiner tes velléités à trouver une place dans le cercle mythique des identités remarquables du monde moderne.

Réveille-toi mon cher, ce monde est en guerre. Sors de ta gueule de bois et élève-toi d’un cran. Quittes ta posture et cette armure grotesque de Covidus Ridiculus Seybani

Pape SARR

Duc de Diapal