Pape Thiam à Khalifa Sall : «vous reniez vos valeurs socialistes et votre héritage politique»

L’ex-maire Khalifa SALL, en refusant le dialogue, vous reniez vos valeurs socialistes et votre héritage politique.

Il est essentiel de rappeler d’emblée les propos de M. Khalifa Ababacar SALL sur le plateau du journaliste Pape Alé NIANG dans l’émission « Autour du Micro »,enregistrée le 30 Avril 2023.Ainsi, il qualifiait le dialogue comme étant une condition sine qua non dans la vie de la nation en disant ceci : « Toutes les améliorations, tous les progrès de la vie démocratique de notre pays sont issus du dialogue ».C’est ainsi, qu’il devenait l’un des plus grands bénéficiaires des conclusions du dialogue national, initié par le Président Macky SALL le 30 mai 2023. De sorte que, le 05 aout 2023, il était réhabilité grâce à la révision du code électoral par le projet de loi n°12/2023 portant modification de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021. Cependant, de manière surprenante, l’ex-maire de dakar crache sur le dialogue après avoir recouvré ses droits civiques et politiques. Et fait semblant d’oublier que sa posture pitoyable et son angoisse existentielle sur le plan politique l’avaient poussé à déclarer devant l’opinion ces propos suivant en wolof : « Manne na bokk rék ». Cet aveu d’alors, a fini par dévoiler le côté narcissique et politicien de ce fractionniste du Parti Socialiste, aveuglé par son unique quête du statut de candidat à la présidentielle. De plus, en refusant systématiquement de répondre à l’appel au dialogue du Chef de l’Etat, le leader de « Taxawu Sénégal » vient de renier ses valeurs socialistes et son héritage politique qui avaient contribué à doter le Sénégal du code électoral consensuel de 1992 ou code Kéba MBAYE conduisant à la première alternance démocratique de l’époque.

En somme, il est d’un impératif catégorique que M. Khalifa SALL se ressaisisse et regagne la table du dialogue. D’ailleurs, toute la classe politique ainsi que toutes les forces vives de la nation doivent également répondre présent à ce rendez-vous de concertation nationale dans le seul et unique but d’accompagner son Excellence le président Macky SALL dans son ambition de pacifier l’espace publique et d’organiser des élections démocratiques, libres, transparentes et inclusives le 15 décembre prochain.

Pape THIAM

Responsable Politique A.P.R/Parcelles Assainies