Pape Thiam : « Y en a marre trahit le Nouveau Type de Sénégalais »

Pape Thiam (gros plan) et Y en a marre (médaillon)

Le mouvement Y’EN A MARRE refait surface après avoir volontairement ignoré les diatribes du leader du Pastef contre les institutions de la république. De ce fait, en se livrant pieds et poings liés à leur suzerain M. Ousmane SONKO, ces N.T. I (Nouveaux Types d’Indignés) ont trahi sans ambages leur nouvel objectif qui a consisté à inviter la jeunesse à s’engager dans la démarche d’un N.T. S (Nouveau Type de Sénégalais).

Ainsi, pour plaire à cet agitateur irresponsable, ces gus, comme à l’accoutumée, réapparaissent et bandent les muscles tout en promettant le chaos le jour du 30 mars prochain. Ce groupuscule qui ne se nourrit que de l’instabilité politique et sociale du Sénégal, encourage implicitement une certaine jeunesse délinquante a perpétré leur forfait à l’endroit de ces vaillants entrepreneurs (gérant de stations-services, et de divers commerces…).

Cet état d’esprit mercantile et antipatriotique qui anime M. Aliou SANE et compagnie est comparable à l’instinct de ce répugnant oiseau qui est toujours à l’affut d’une charogne. Par ailleurs, ces agents de la subversion sous couverture de la société civile en complicité avec cette opposition antirépublicaine (Pastef) qui incarne un populisme primitif exécuteraient un complot ourdi contre le Sénégal dont les commanditaires ne seraient ni plus ni moins que ces firmes multinationales, candidates malheureuses à l’exploitation des gisements pétro-gaziers du Sénégal.

Leur modus operandi pour faire basculer le pays, consisterait d’appeler à des manifestations violentes, de tenter à décrédibiliser la justice, la police, de travailler à banaliser l’armée et la gendarmerie. Également, ils s’engageraient à museler les leaders religieux, musulmans comme chrétiens qui historiquement ont toujours participé remarquablement à la régulation sociale de ce pays.

En revanche, au nom de la sauvegarde de la république sénégalaise qui depuis sa naissance s’est accommodée avec certaines réalités d’organisations sociales du Sénégal traditionnel et au nom de la paix légendaire, qui aux yeux des populations, demeure un legs plus valeureux que les hydrocarbures, tous les vrais patriotes doivent se mobiliser pour barrer la route à ces pyromanes. Dans la même veine, la jeunesse doit se démarquer de cette opposition (Pastef) vendeuse d’illusions et avide de pouvoirs qui se sert d’elle comme bouclier humain avant de la sacrifier sur l’autel des intérêts crypto-personnels de M. SONKO.

En outre, le contexte économique actuel mondial et la menace terroriste qui guette nos frontières, imposent à toutes les forces vives de se liguer autour du Président Macky SALL afin de l’accompagner dans sa politique ambitieuse de construction nationale illustrée par son bilan élogieux.

En définitive, il est nécessaire que la majorité présidentielle cultive l’unité et la cohésion dans ses rangs et reste mobilisée pour la réélection au premier tour du Président Macky SALL le 24 février 2024.

Pape THIAM

Responsable Politique APR

Aux Parcelles Assainies