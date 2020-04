Par peur du Coronavirus…un capitaine jette 2 clandestins en mer

Un capitaine et son équipage ont plaidé coupable à une tentative de meurtre après avoir jeté deux passagers clandestins terrifiés dans un océan infesté de requins pour éviter de leur attraper des coronavirus .

Le capitaine Cui Rongli a vu son équipage construire un radeau de fortune encordant des fûts en plastique scellés et du contreplaqué, puis a arrêté son navire pour jeter la paire pétrifiée par-dessus bord dans les eaux au large de l’Afrique du Sud .

Désemparés, Amiri Salamu, 20 ans et Hassani Rajabu, 30 ans, n’ont reçu qu’un gilet de sauvetage et deux bouteilles d’eau chacun et ont indiqué dans quelle direction pagayer avec leurs mains pour atteindre la terre la plus proche.

Sans nourriture à manger et à la merci du vent et des courants marins, ils ont été jetés à la dérive en haute mer, craignant d’être submergés par les vagues ou leur radeau s’effondrant à tout moment.

Trois jours et deux nuits plus tard, les passagers clandestins tanzaniens ont été rejetés épuisés sur une plage touristique au crépuscule sur la côte du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud à 50 miles au nord de Durban.

Ils avaient dérivé à travers l’une des zones les plus infestées de requins de la côte nord par l’embouchure de la rivière Tugela où se rassemblent tous les grands blancs, les requins-marteaux, les requins tigres et les taureaux.

Ils avaient été secoués par des vents forts mais les courants marins avaient transporté leur radeau fragile vers la sécurité de la plage de Zinkwazi, bien qu’ils aient dû nager le dernier tronçon sur un récif rocheux.

Les habitants choqués les ont vus patauger à deux dans les vagues et les ambulanciers paramédicaux ont déclaré qu’ils souffraient d’hypothermie, de soif et de faim sans avoir reçu de nourriture et peu d’eau pour survivre.

Lorsque l’Agence sud-africaine de sécurité maritime a appris que les passagers clandestins étaient abandonnés à leur sort dans l’océan Indien, elle a contacté le vraquier MV Top Grace par radio.

Les naufragés s’étaient souvenus du nom du navire et que l’équipage avait «l’air chinois».

Le navire de 600 pieds de long a été saisi lors de son amarrage à Richards Bay, plus au nord sur la côte, où un lancement de la police a embarqué des officiers qui ont arrêté le capitaine du navire.

Le capitaine Rongli a été condamné à une amende supplémentaire de 2175 £ pour faute et 435 £ pour ne pas avoir signalé les passagers clandestins. On lui a dit qu’il serait envoyé en prison pour quatre ans s’il ne payait pas.

Le procureur Vishalan Moodley a déclaré que les sept hommes ont plaidé coupables en termes de «dolus eventualis» en ce qu’ils savaient qu’il y avait une possibilité que les passagers clandestins puissent mourir ou périr en mer.

Le tribunal a entendu que le vraquier construit en 2016 est arrivé au port de Durban en provenance de Singapour et, au mouillage, les deux Tanzaniens ont grimpé la chaîne d’ancre et se sont rangés.

Le navire immatriculé à Hong Kong, d’une capacité de 35 000 tonnes, a navigué le 26 mars et le lendemain lorsque 25 milles au large vers les deux passagers clandestins ont «surgi» sur le pont principal.

Le magistrat a appris que les passagers clandestins ont refusé de donner leur nationalité mais ont reçu de la nourriture et de l’eau et ont été isolés dans une pièce pendant que l’équipage cherchait quoi faire.

La porte-parole de l’Autorité de la police nationale, Natasha Cara, a déclaré: « Les accusés se méfiaient des hommes et leur ont demandé de porter des masques à la lumière de la pandémie de Covid-19.

«Les hommes ont refusé de porter les masques faciaux et ont donc été placés dans une pièce séparée car leur statut Covid-19 était inconnu et l’équipage craignait le virus».

Hier, le capitaine chinois et six membres d’équipage, Lin Xinyong, Zou Yongxian, Tan Yian, Xie Wenbin, Xu Kun et Mu Yong, ont tous admis avoir tenté de tuer.

Le capitaine du navire, le capitaine Rongli, a été condamné à une amende de 4 350 £ et à chacun des membres d’équipage de 2175 £ dans un accord de plaidoyer qui a été ratifié par le magistrat Garth Davis.

Le lendemain, le tribunal a été informé de la décision de les jeter du navire et l’équipage a construit un radeau de fortune en fûts de plastique, en contreplaqué et en corde.

Le MV Top Grace a navigué à moins de trois milles marins au large des côtes sud-africaines et a abaissé la paire par échelle dans le radeau fragile se balançant dans les mers 60 pieds plus bas.

Le porte-parole du NPA a ajouté: « Ils ont fourni aux hommes des gilets de sauvetage et l’équipage a agi de manière menaçante en frappant les ponts du navire alors qu’ils descendaient dans le radeau.

«Le navire s’est éloigné en les laissant une fois à bord du radeau. L’accusé a admis que leurs actes auraient pu entraîner des blessures graves et même des pertes de vie », a-t-elle déclaré.

L’avocat de la défense Willie Lombard a déclaré que dans l’atténuation, Salumu et Rajabu avaient reçu des gilets de sauvetage et de l’eau et pouvaient voir la terre lorsqu’ils étaient jetés à la dérive et n’avaient subi aucune blessure externe.

Les passagers clandestins ont été arrêtés par les autorités d’immigration sud-africaines et attendent les résultats des tests de Covid-19 et font toujours face à des accusations criminelles.

On pense que le capitaine et l’équipage chinois ont payé leurs amendes et sont libres de rentrer en Chine en arrivant à Durban le mois dernier avec une cargaison complète de Singapour.

En vertu du droit maritime, les passagers clandestins ne doivent pas être maltraités et doivent être débarqués au prochain port d’escale et la compagnie maritime est responsable de tous les frais de rapatriement.