Comment Amadou Ba et Khalifa vont bloquer les tocards au parrainage

Le fauteuil présidentiel sera âprement discuté. Il ne se passe plus un seul jour sans qu’un nouveau candidat ne fasse son apparition. Cette pléthore de candidats veut la même chose : succéder à Macky Sall et être le cinquième président. Une chose qui n’est pas donnée à tout le monde. Il n’y aura qu’un seul vainqueur. Et l’étape des parrainages permettra de faire un premier tri. Benno Bokk Yakaar et Taxawou Sénégal ont déjà ourdi un plan pour faire tomber les tocards au premier tour.

Initialement prévue pour le 28 août, la date de démarrage des opérations de collecte de parrainages pour la présidentielle de 2024 a été repoussée au 27 septembre 2023. L’Assemblée nationale a donné son feu vert pour réduire à 0,6% minimum et 0,8% maximum du corps électoral le taux de parrainage citoyen requis pour être candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Ce qui devrait faciliter aux candidats le passage au premier tour. Mais faut dire que beaucoup d’entre ne pourront pas avoir le nombre de voix requis. Ce, à cause de leur impopularité.

La jonction Benno et Taxawou ne leur facilitera les choses. En effet, Khalifa Sall, qui dispose déjà de 13 députés, le nombre requis pour valider sa candidature, a décidé de prendre une autre route, selon une certaine presse. L’ancien maire de Dakar aurait donné des instructions à ses lieutenants pour constituer une équipe chargée de la collecte des parrainages citoyens avant vendredi prochain, au plus tard. Autrement dit, Khaf veut aller directement vers les sénégalais pour qu’ils portent sa candidature.

Ainsi Khalifa Sall veut jauger sa popularité après sa discorde avec Ousmane Sonko. Mais cet acte aura un autre portée politique. Grace à Barthélémy Dias, il garde une certaine popularité à Dakar. Il lui sera très facile d’avoir le nombre de signatures requis. S’il réussit à convaincre les dakarois,il va rafler le maximum de parrains. Parrains qu’il devra partager avec Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Si Taxawou généralise cette stratégie, elle ne laissera pas grand-chose aux autres partis de l’opposition. Ce qui va bloquer les autres candidats incapables de décoller.

Avec tous les membres de Benno qui ont répondu à l’appel de Amadou Ba, la mouvance présidentielle sera très à l’aise dans cette quête de parrains. Avec leurs militants mécaniques, Benno ne laissera aux autres partis que des miettes. Comme le Premier ministre l’avait dit, il pourrait même mobiliser dans l’électorat de Taxawou et de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Khalifa Sall et Amadou Ba vont ainsi bloquer les tocards de la course présidentielle. Ces candidats ne sont pas représentatifs à l’Assemblée nationale. Donc il ne pourront pas se faire parrainer par les élus. La seule chose qui leur restera, c’est de se faire parrainer par les sénégalais. Chose qui sera très difficile car le reste des signatures sera partagé entre Mimi Touré, Malick Gakou et le plan B de Ousmane Sonko, si les patriotes en ont déjà. Car les camarades du maire de Ziguinchor refusent d’accepter la réalité.

Aly Ngouille Ndiaye et les autres candidats déclarés risquent d’être éliminés au premier tour. Leur électorat dépend de Benno Bokk Yakaar. Ils n’auront pas le parrainage des élus de BBY. Ces derniers ont juré fidélité à Amadou Bâ, le candidat choisi par Macky Sall. Du côté des sénégalais, ce sera aussi la même chose. Certains éléments du système ont beau tourné le dos au chef, mais ils restent comptables de son bilan. Alors, ce sera mission impossible de séduire les jeunes.

Ainsi, Amadou Ba et Khalifa Sall vont être les plus grands gagnants au parrainage. A eux seuls, il vont tout rafler ne laissant aux autres candidats que des restes. Mais les déboires judiciaires de l’ancien maire de Dakar seront un véritable handicap pour lui. De même que le Premier ministre qui doit régler quelques querelles internes. L’élection présidentielle du 25 février 2024 sera pleine de surprises !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru