Parrainages : Cheikh Oumar Anne collecte 141 099 signatures pour Amadou Ba

Dans le cadre de la collecte de parrainage pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne et ses collaborateurs politiques ont réalisé une belle moisson dans le département de Podor. Le maire de la commune de Ndioum et Cie, après avoir déposé sur la table, un premier lot de 92 951 parrains, le 7 novembre dernier dans l’escarcelle de la mouvance présidentielle dudit département, ont remis ce samedi un deuxième lot de 31 803 signatures au délégué régional, Amadou Mansour Faye, maire de Saint-Louis et ministre des Transports terrestres et du Désenclavement.

Ce qui fait un total de 124 754 signatures que le maire de la commune de Ndioum et ses camarades ont collectées sur un objectif de 155 000 parrainages, selon Actusen. Mais ce n’est pas tout, car le ‘’Thierno de Ndioum’’ a réussi également à collecter 10 835 parrains à Thiès, sa ville natale et 5510 parrains dans d’autres localités dont Touba et Tambacounda. Donc, au total, il a mis sur la table 141 099 parrains dans l’escarcelle du candidat Amadou Ba.