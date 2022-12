Passation des marchés : L’Armp épingle les mairies de Yoff, Joal et…

L’Armp a rendu, mercredi, ses rapports 2020 et 2021 sur le respect des dispositions du Code des marchés publics. La commune de Yoff, le Centre de formation professionnelle de Mbour, la mairie de Keur Massar, la mairie de Bargny et la Gouvernance de Ziguinchor ont la note « performance peu satisfaisante ».

Dans son rapport 2020, l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp) note des manquements dans le processus de passation de marchés publics à la mairie de Yoff. C’est une période qui concerne la gestion de Abdoulaye Diouf Sarr, maire de juin 2014 à janvier 2022 et le régulateur ne donne pas une bonne note à cette commune dans la classification des autorités contractantes selon la nature et la consistance des dysfonctionnements relevés.

Yoff est logé dans la catégorie « performance non satisfaisante ». D’après l’Armp, il y a 3 sur 20 autorités contractantes, soit 15% auprès desquelles des « violations significatives » des dispositions du Code des marchés publics ont été décelées. Sous ce rapport, le régulateur épingle la mairie de Yoff et le Centre de formation professionnelle de Joal-Fadiouth. L’Armp décerne aussi performance non satisfaisante au Centre de formation professionnelle de Mbour, à la mairie de Keur Massar, la mairie de Bargny et la Gouvernance de Ziguinchor, rapporte Emedia.