Patte d’Oie : Pastef vole au secours du maire Maimouna Dièye

Aujourd’hui, la crainte de l’ascension fulgurante de Pastef fait qu’il ne peut plus tenir en place.

Tellement de calomnies depuis un certain bout de temps orchestré par ceux-là, frustrés de ta réussite dans la commune, jalousant le choix de la population portée sur ta personne. Personne à la probité et à la morale qui ne sont plus à justifier. De ces têtes de file qui tentent de souiller l’image d’une honnête personne, quid de ceux-là à l’instar du président du CDS de Nabil Choucair.

Il n’est point si fastidieux de s’adonner à une exercice de dissertation sur la gestion de notre CDS depuis votre nomination, de la gestion quelquefois malsaine de cette structure publique, du copinage orchestré en interne ou encore de magouilles et détours dont le seul objectif est de servir des intérêts crypto personnels ou pire encore votre trajectoire insipide dans la politique avec aucune réalisation concrète. Mais, la grandeur d’esprit que nous avons en tant que patriotes nous pousse à ne guère tomber dans des débats de bas étages. Nous nous donnons pour objectif de servir la population communale, départementale et nationale.

Nous avons fait du changement du système parasitaire notre sacerdoce. Et bien sûr il est difficile de se frayer un chemin dans un cimetière rempli de vautours.

Ayant essayé de jeter le discrédit sur la personne de Maimouna Dieye, ils nous fortifient dans nos convictions ultimes qu’elle reste le bon choix pour notre commune, si on se rappelle de leurs agissements durant leur mandat on comprend bien sûr le pourquoi de tout ce raffut et ce brouhaha.

Face à cette vague de dénigrements, nous militants de Pastef, apportons aujourd’hui et plus que jamais notre soutien sans faille à Mme Le Maire Maimouna Dieye. L’ayant côtoyé, nous connaissons les qualités humaines qui sont en elle. Femme battante avec un vision claire et logique, mais surtout femme de cœur et une maman qui ne voit aucune différence en chaque personne vivant dans la commune. Pour toutes ces qualités, nous lui accordons notre présomption de bonne foi et lui témoignons notre soutien indéfectible.

Le terrain politique sénégalais est malheureusement miné de personnes de mauvaise foi. Il reste évident que même chez ceux qui se font appeler nos alliés se trouvent nos pires ennemis.

Dans leur sordide complot, ils s’associent à l’adversaire pour contrecarrer le plan de travail de l’édile du simple fait qu’un des leurs n’a pas été choisi. Rendant ainsi difficile la tâche de Maire qui pour assouvir les besoins de sa population use des moyens idoines pour achever sa mission. A ceux-là, nous leur rappelons que leurs agissements ne perturbent en rien la solidité de la coalition et que leurs tentatives de dénigrement connaîtront bientôt leur dénouement.

A la population pattedoleenne, nous vous réaffirmerons notre engagement pour la commune. Nos valeurs restent inchangées. Nous arrivons bientôt aux échéances des législatives, et il urge aujourd’hui d’être encore plus concentrés sur l’objectif, mettre fin aux faux espoirs de BBY mais surtout d’élever très haut le Sénégal.

Toutes ces attaques à quelques semaines des législatives démontrent qu’il n’y a aucun fondement juridique si ce n’est politique. Restons concentrés sur l’essentiel et au soir du 31 juillet donnons une victoire fulgurante à l’inter coalition Yewwi-Wallu.