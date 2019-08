Pds: Aprés Babacar Gaye,Amadou Sall, c’est au tour d’Aminata Sakho qui a quitté son poste

Après Babacar Gaye et Me Amadou Sall, Aminata Sakho a aussi décliné le poste d’adjointe au secrétaire national chargée de l’emploi des jeunes du parti que lui a confié Me Abdoulaye Wade dans le nouveau Secrétariat exécutif national.

Voici la note qu’elle a adressée au pape du sopi:

« Frère Secrétaire général,

Par la présente, je viens vous faire part de ma démission au poste d’adjointe au secrétaire national chargée de l’emploi des jeunes. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas en mesure de remplir les charges liées à cette fonction. Je préfère rester une militante de base du PDS pour être plus proche de mes camarades.

Je vous prie d’agréer, frère Secrétaire Général, l’expression de mes salutations distinguées ».