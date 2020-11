PDS : Bara Gaye exclu du collège des Secrétaires généraux !

Le courant ne passe plus entre Me Abdoulaye Wade et son jeune protégé, Bara Gaye. Dans sa livraison du jour, Le Témoin informe que le Secrétaire général du PDS a exclu du collège des Secrétaires généraux adjoints le maire de Yeumbeul Sud.

Le journal révèle que le ’’Pape du Sopi’’ est très en colère suite au saccage de la permanence nationale de son parti située sur la Vdn. Et le rapport fourni à cet effet épingle Bara Gaye comme instigateur de ces actes de vandalisme et de sabotage.

Justement, après avoir examiné ce rapport, Me Wade a pris, mercredi passé, une décision administrative pour réaménager le secrétariat national du Pds en donnant plus de responsabilité à certains militants connus pour leur engagement et leur loyauté.