PDS : Les libéraux d’Italie se rebellent contre Saliou Dieng

Saliou Dieng et Me Abdoulaye Wade

Saliou Dieng et ses « SALIOUWISTES »

Les manœuvres de Saliou Dieng risquent de réduire le PDS à sa plus simple expression. On dirait qu’il a la ferme volonté d’achever le travail de Macky. Partout où il passe il impose le camp de la minorité…..

Ceux qui minimisent se bercent d’illusions mais ceux-là qui ont traversé le désert durant toutes ces années, fidèles à la doctrine libérale et qui ont eu à résister contre toutes sortes de tentatives, commencent à s’inquiéter.

Ces « saliouwistes » qui sont entrain d’être créé dans le parti est un projet mort né même si les protagonistes semblent avoir l’illusion de vaincre.

On a vu plus féroce que lui et TOUS ont échoués.

En Italie, Saliou essaie de nous imposer la nomination de Abdou Khadr Diokhané comme adjoint chargé du parrainage au niveau de la diaspora. Ignorant pitoyablement la fédération dirigée par l’honorable Alioune Gueye. Dans une lettre adressée au secrétaire général du parti et au chargé des structures, ce petit groupe d’amateurs prétendent la nomination d’une fédération provisoire. Ces adeptes du gain facile qui pensent tout obtenir sans mérite pensent avec l’appui de Saliou Dieng mettre en place une fédération fantôme qui aura des conséquences désastreuses. L’Italie l’unique pays qui a toujours gagné les élections n’acceptera guère qu’on impose un incapable qui n’a rien prouvé. Il est par ailleurs nécessaire de signaler que l’écrasante majorité des mouvements de soutien sont en ligne avec la fédération ce qui démontre encore plus que Abdou Khadr et son mentor sont des jouisseurs qui ne vendent que de la fumée.

Les membres fidèles au parti ont tous renouveler leur confiance à la fédération et tous les canards boiteux et brebis galeuses ont été mis en quarantaine comme première réponse du berger à la bergère. Nous attendons de voir la décision du parti qui ne saurait tarder si vraiment le parti reste fidèle à ses principes de justice.

Si la politique est toujours une affaire d’addition, nous ne saurions rester inactifs face à cette minorité de prétentieux qui veulent nous dicter leur loi.

Saliou « Diengue » pour dire île partisans des causes injustes doit savoir qu’avant lui d’autres ont essayé sans résultats et il ne sera pas en reste, tout est question de temps….

Son agenda laisse des doutes, le fait de créer des « saliouwistes » dans les mouvements karimistes laisse croire qu’il est ennemi encagoulé à l’image des traîtres qui ont toujours minés la marche du parti.

En tout état de cause l’Italie mènera la guerre contre toutes sortes de manœuvres susceptibles d’entraver l’accession de Karim Meissa Wade à la magistrature suprême.

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple