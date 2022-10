PDS : Les sorties belliqueuses de Nafissatou Diallo dénoncées

Qui pour arrêter l’honorable Nafi Diallo ???

Les membres authentiques et souvent dans l’ombre du Parti Démocratique du Sénégal ( PDS) se demandent qui est qui ? Et qui fait quoi ?

Personne ne comprend pourquoi Madame Nafi Diallo envahit les plateaux de télévision sans y être envoyé ou au moins éclaircir d’emblée qu’elle parle en son nom propre, ce qu’elle est libre de faire. Toutefois, son statut de responsable à la communication laissera toujours une fausse interprétation source de confusion.

Le PDS ne nous a pas habitué à des prestations aussi belliqueuses et vides, des querelles de bornes fontaines inacceptables pour un membre du PDS. Ce parti a toujours démontré une maturité politique qui avait fini par faire tache d’huile. Hélas c’est dernier jour Nafi comme si elle est envoyée à la « casse » nous sert des débats creux et dérape comme un train sans freins.

« Trop de communication tue la communication » alors, Madame et Honorable Nafissatou mets de l’eau dans ton bissap et remue la langue plusieurs fois avant de nous sortir des bêtises et le mieux serait de limiter vos sorties. Si cela est une nécessité vitale pour toi, parles en ton nom !!! c’est le moins que l’on puisse t’exiger. Ce parti ne t’appartient pas alors au moins respectes-nous !

Les réseaux sociaux ne sont pas des plateaux de télévision, il faut pas mélanger les deux. Il est facile de faire un monologue devant son petit caméra, loin des yeux et sans protagoniste, ne confond pas les deux !

En attendant et espérant que vous allez méditer sur mes conseils, nous vous mettons en sursis en souhaitant que ces conseils puissent te servir.

Nous reviendrons chaque fois que sera nécessaire pour dire ce qu’on pense et personne ne sera épargné car c’est le PDS qui prime sur TOUT LE MONDE.

Nous voulons des communiqués officiels émanant du Parti pour édifier les militants sur la conduite à adopter et non ce laisser-aller qui ne nous honore pas. Les dés sont jetés et interpellent quiconque conscient qu’il mène une danse désordonnée et sans aucun rythme. C’est l’heure du mea-culpa parce que nous n’avons plus de temps à perdre.

À bon entendeur !

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple