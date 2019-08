Pds : Yaye Aïda voit Karim Wade au palais

Aux frondeurs du parti démocratique sénégalais, une voix féminine qui ne veut pas l’explosion du parti vous parle. En effet, Mme Astou Yaba Diop Dieng dite Yaye Aïda responsable politique PDS qui croit dur comme fer que l’actuel secrétaire général du parti nouvellement intronisé par Maître Abdoulaye Wade sera le futur président du Sénégal. Ainsi, suite aux réations de certains militants du PDS comme Oumar Sarr, Me Amadou Sall et autres, et après la décision de Maître Wade, Astou Yaba Diop les invite à revenir à de meilleurs sentiments et de se rappeler de ce qui s’est passé il y a quelques années.

Elle ajoute qu’aujourd’hui et demain, il ne faut pas oublier tout ce que le Président Abdoulaye Wade a beaucoup fait pour nous surtout les têtes de file qui ont beaucoup bénéficié de la téranga légendaire de Gorgui. Aux frondeurs, la nouvelle secrétaire adjointe de la formation des femmes dira « je vous invite à calmer le jeu avec président Wade pour trouver un consensus. C’est cela qui prouve la grandeur de chaqu’un d’entre nous pour que la paix règne et que nous continuions à travailler ensemble ».

Merci de votre compréhension.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn