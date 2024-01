Pénurie du gaz butane : Le ministre du Commerce rassure

Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Abdou Karim Fofana, a pris la parole lors de l’ouverture officielle de la Foire internationale de Kaolack (Fika) pour rassurer les Sénégalais face à la perturbation dans la distribution du gaz butane. Il a annoncé que les services travaillent pour rétablir la situation.

«L’échange que se font les producteurs. Nous sommes en train d’y travailler, la semaine prochaine, nous allons mettre en place une feuille de route, et un nouvel arrête qui doit encadrer la distribution des bouteilles de gaz. Vous savez au Sénégal le tarif de la consommation de la bouteille de gaz est de 6000 FCFA, alors que dans la sous région ça va jusqu’à 18000 FCFA, alors souvent nos voisins sont tentés de prendre les bouteilles de gaz à 6000 FCFA et d’aller le revendre à un prix plus élevé. Ça crée une pénurie de stock.

Mais du point de vue du stock de gaz en lui-même, le molécule de gaz, le stock qui permet qui on en a, on a une réserve assez bonne et c’est la réserve habituelle requise que l’on a. Il n’y a pas de problème de disponibilité de molécule de gaz, mais c’est le dispositif d’interchangeabilité qui fait défaut. Avec le ministre en charge du pétrole, un nouvel arrêté sera pris pour assainir le secteur», a-t-il déclaré.