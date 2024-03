Pr Kitane : « Perdre des élections n’est pas une humiliation »

Toute majorité est faite pour devenir minorité et toute minorité en démocratie est appelée à devenir majorité

Des partis jadis électoralement insignifiants et à la voix presqu’inaudible seront probablement dans la nouvelle majorité. Ils ont joué leur partition, et ont été moulés dans le mouvement démocratique des alternances et des recompositions. La déchéance politique pour un citoyen ou un parti politique est un non-sens : tant qu’on jouit de ses droits politiques et de ses facultés rationnelles, l’avenir politique est ouvert, jamais fermé.

Les partis politiques sénégalais sont résilients : ils survivent à leur fondateur historique soit par un renouvellement, soit par les alliances et fusions. Dans toutes les Démocraties, les partis politiques connaissent des hauts et des bas.

Perdre des élections n’est pas une humiliation. La politique devrait même renfermer plus de fair-play que le sport. Ceux qui ont le courage de demander le suffrage des Sénégalais doivent certes être examinés, critiqués, mais on ne saurait faire de leur échec une raison de déchéance sociale. Des prophètes ont perdu des batailles, et pourtant ils sont dans la mission et la vérité de Dieu. En quoi est-ce déshonorant d’être dernier dans une élection où la vérité n’est pas la norme ?

Si des ouvriers français se font l’obligation de toujours présenter un candidat à la présidentielle tout en sachant qu’il ne gagnera pas, c’est bien parce que l’élection n’est pas seulement un moment de décompte du suffrage universel. C’est bien plus ; le moment d’une élection présidentielle, c’est aussi et avant tout l’occasion de permettre les différentes voix qui parlent au nom du peuple de s’exprimer à travers la campagne électorale.

Le poumon de la respiration démocratique est le principe de la responsabilité. On ne s’y arrête pas souvent, mais la participation citoyenne est la traduction de la responsabilité dans une démocratie : le peuple participe aux affaires de la cité. La cité garantit aux citoyens la liberté et, en retour, ces derniers doivent faire preuve de responsabilité. Cette responsabilité n’est pas seulement le contrepoids (sans lequel la liberté se pervertirait en licence) elle en est également la contrepartie.

Et puisque tous les citoyens ne peuvent pas participer à la quête du suffrage, il n’y a qu’une alternative : soit ils s’engagent dans des Partis, syndicats, etc., soit ils sont hors de ces structures et se contentent de faire entendre leur voix par les différentes libertés (de penser, de manifester, d’expression, etc.). C’est pourquoi d’ailleurs un citoyen qui ne vote n’est pas forcément un mauvais citoyen : il peut participer aux affaires publiques par l’exercice de ces différentes libertés.

On voit donc que la participation à l’élection ne saurait se réduire à l’exigence de gagner, elle est une des diverses formes d’expression des libertés démocratiques. Il faut se moquer des perdants (c’est un des charmes de la démocratie) ; mais nourrir le vœu secret de briser des adversaires par leur faible suffrage ne me parait pas obéir à une logique démocratique.

Personne ne peut fermer la bouche des gens, car nous sommes nés libres avant les prétendus libérateurs. Personne ne peut intimider la parole et la pensée des citoyens d’un pays comme le Sénégal, c’est même faire preuve d’ignorance suspecte que de le croire. Nous parlerons, nous manifesterons, et s’il le faut, certains y laisseront leur vie, mais nous serons toujours là pour dire ce que nous pensons, car le pays est devenu une nation démocratique par le sang de nos ancêtres et par nos sacrifices permanents !

Alassane K. KITANE