Les propos tenus par Yérim Seck sur le plateau de Maïmouna Ndour Faye sont à prendre au sérieux. En effet, la production de pétrole et de gaz est une richesse pour un pays mais peut également être source de dangers s’il n’y a pas une grande armée capable d’assurer la sécurité du territoire.

Le Sénégal, qui est en train de devenir un producteur de pétrole et de gaz, doit donc être vigilant quant à la sécurité de ses ressources naturelles, si l’on se fie aux propos de Yérim Seck tenus au plateau de MNF. Pour Yérim, à côté de cette exigence militaire, le Sénégal doit pour cela avoir un grand Chef d’État capable de prendre les bonnes décisions en la matière et de renforcer les capacités de l’armée sénégalaise.

Yérim Seck révèle d’ailleurs que dans ce contexte, c’est Macky Sall aurait réussi à bien tenir ce pays jusqu’en 2029. Avec son expérience, il comprend, mieux que quiconque ces enjeux sécuritaires liés à l’exploitation du pétrole et du gaz. Ce qui fait dire à Senego que les propos du journaliste révèlent la nécessité de prendre en compte tous les enjeux liés à la production de pétrole et de gaz et soulignent la responsabilité qui incombe aux dirigeants du Sénégal dans ce domaine.

Le pays doit se donner les moyens de maîtriser sa production et d’en faire une source de développement durable, au service de toute la population. Mais avant, il nous faut une armée forte capable de défendre le pays et ses richesses pétrolières et gazières.