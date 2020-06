Pierre Goudiaby Atépa : « Amadou Ly et Akilee sont une chance pour le Sénégal »

Contrairement à ceux qui crient au scandale à propos du fameux contrat Akilee-Senelec et accusent Amadou Ly d’avoir voulu s’enrichir sur le dos des Sénégalais, Pierre Goudiaby Atépa a donné un autre son de cloche lors de l’émission C’A DIRE sur la 2Stv. Pour lui, Amadou Ly et Akilee sont une chance pour le Sénégal et au cas où les nationaux n’auront pas compris ce fait, Pierre Goudiaby Atépa s’est dit « prêt à récupérer ces jeunes » et à les amener dans des pays où leur savoir-faire sera pris en compte et où on ne les insultera pas pour leur intelligence.

Atépa, croit que « le scandale, c’est de refuser ce marché à des fils du Sénégal au profit des Israéliens pour simple motif que le contrat qui les lie à la Senelec a coûté 187 milliards ». Pour lui, cette somme qui peut paraître faramineuses aux oreilles des Sénégalais ne représente rien si l’on comprend que cet investissement est prévu sur 10 ans et doit beaucoup rapporter au pays.

Sidéré que l’évocation de milliards fasse tiquer tout le monde, Atépa fait savoir que « les gens doivent savoir que les milliardaires ne sont pas aussi heureux que l’on essaie de le faire croire. Ils ont des cauchemars de milliards ».

Et comme avec Akilee, Pierre Goudiaby Atépa voudrait voir le gouvernement sénégalais encourager le retour des « cerveaux sénégalais » dissimulés à travers le monde. « Et si on veut encourager nos jeunes à revenir, il faut arrêter de leur mettre des bâtons dans les roues. C’est pourquoi, je suis tout à fait d’accord avec mon président, Babacar Ngom, pour qu’on laisse Akilee dérouler son contrat. » A assumé Pierre Goudiaby Atépa. « Il ne faut pas avoir peur de créer des milliardaires Sénégalais, parce que il va y avoir des retombées sur tout le pays. » A-t-il conclu.

Source : socialnetlink