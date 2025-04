Plusieurs médias suspendus…Mamadou Ibra Kane dénonce «une forfaiture»

Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), est monté au créneau après la publication de l’arrêté n°011059/MCTN du 22 avril 2025, signé par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), ordonnant l’arrêt immédiat de la diffusion, de la publication et du partage de contenus par des médias jugés non conformes au Code de la presse.

Dans des propos recueillis par L’Observateur, le journaliste a dénoncé « une nouvelle forfaiture attentatoire à la liberté de la presse ». « C’est une surprise totale. Alors que des confrères répondaient à une convocation à la Direction de la sécurité du territoire, on leur a notifié que leur média est désormais interdit d’exercer », a confié Mamadou Ibra Kane.

Le président du CDEPS dénonce un procédé opaque : « Cet arrêté ministériel n’a jamais été diffusé. Il nous est tombé dessus sans aucune forme de communication préalable ».

Selon lui, le ministre de la Communication, Alioune Sall, outrepasse ses prérogatives, en prétendant accorder ou retirer le droit d’exister aux médias. «Il n’a aucune compétence légale pour décider de la vie ou de la mort d’un organe de presse. Ce droit ne relève pas de son autorité. C’est contraire à la Constitution et au Code de la presse », a martelé Mamadou Ibra Kane.

Qui dénonce : « C’est vraiment une nouvelle forfaiture contre la liberté de la prose et il faut le regretter, jamais n’y a autant de violations de la liberté de la presse que sous le régime de la troisième alternance politique du Président Bassirou Diomaye Faye ».

À l’en croire, la gestion du dossier suscite l’incompréhension. Une première liste de médias «reconnus» a été diffusée par le ministère, avant qu’une seconde ne vienne la contredire. Cette fois, il était question de médias «conformes au Code de la presse. Puis, une troisième liste a été promise, sans jamais être publiée.

«On est face à un tâtonnement inquiétant. Le ministère se contredit en permanence. À ce jour, aucune liste claire et définitive n’existe. Sur quelle base donc certains médias sont-ils interdits de diffusion?», s’est interrogé Mamadou Ibra Kane, dénonçant une « volonté manifeste d’asphyxier la presse ».

Selon le président du CDEPS, c’est plus d’une dizaine de médias qui sont concernés par cet arrêté de la tutelle. «Il y a toutes sortes de médias, il y a des journaux ou des magazines de la presse écrite, il y a beaucoup de sites internet également qui sont concernés par cela. Certains n’ont reçu aucune notification de ce qu’on leur reproche».

L’organe de défense des éditeurs de presse prévoit de porter l’affaire devant la justice dès lundi. «Nous allons user de tous les moyens de droit pour combattre cette décision inique, contraire à la constitution du Sénégal, au Code de la presse, à toute volonté d’avoir une presse libre et indépendante », a assuré Mamadou Ibra Kane, qui appelle également les citoyens, les syndicats et la société civile à se mobiliser.

Le CDEPS envisage aussi d’organiser à des actions de prestations, à l’occasion de la fête du Travail, le 1er mai ainsi que celle de la journée de la liberté de la presse, prévue le 3 mai prochain.