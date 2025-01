Polémique sur les nominations : Diaraf Sow soutient le président Diomaye

ÉLAN DE SOLIDARITÉ À L’ENDROIT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL SON EXCELLENCE MONSIEUR BASSIROU DIOMAYE FAYE

D’un côté le Président de la République nouvellement élu prône pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE veut travailler pour une République du Sénégal unie et renforcée autour de toutes les compétences nationales jumelées aux personnes vertueuses, travailleuses et honnêtes capables de l’aider à éradiquer les souffrances des sénégalais.

Malheureusement d’un autre côté, nous avons des partisans qui veulent décider à la place du Président de la République et qui veulent, moyennant de la pression et de l’intimidation, le forcer à opter pour une République de PASTEF, par PASTEF et pour PASTEF, ce qui est extrêmement dangereux car pouvant en fin de compte aboutir à une révolte d’un segment important de la population se sentant totalement exclu du cercle de décisions de la marche du pays.

En effet, tous les pays qui ont connus une instabilité en un certain moment de son histoire l’ont été à cause de cette façon de ségrégation intolérable et inexplicable autour d’une chose qui nous appartient à tous: l’Etat.

Le Président de la République, qu’on l’aime ou qu’on le déteste est le Président de tous les sénégalais et tout le monde doit le lui reconnaître. Il peut consulter ou demander l’avis de qui il veut, mais la compétence exclusive de nommer qui il veut sans recueillir l’avis de qui que ce soit, lui revient.

Donc que certaines personnes, déjà obnubilées par la folie du pouvoir, se croient avoir le droit de dire au Président de la République ce qu’il doit faire ou ce qu’il ne doit pas faire, relève de la pure indiscipline doublée d’une méconnaissance totale de ce que ce que c’est que une République.

Leur rappelant que si l’ennemi franchissait nos frontières, ce serait le Sénégal uni, dans toute sa diversité, sans distinction de races, d’ethnies, de religions, de regions ou de convictions politiques qui va constituer un bloque derrière le Président de la République Chef Suprême des armées pour servir et protéger ce commun vouloir de vie commune, notre nation mais aussi notre État.

Dans cet État du Sénégal longuement bâti avec des racines solides et profondes symbilisées par ce grand baobas avec à son côté le lion, ce lion qui reflète l’image du Chef robuste, courageux et imperturbable qui se marche et se faufile tranquillement mais sûrement dans la savane sauvage avec son courage et sa force connue et redoutable et redoutée.

Ce lion, c’était Léopold Sedar Senghor, Ce fut Abdou Diouf, ça a été Abdoulaye Wade, récemment Macky SALL et aujourd’hui Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce lion redoutable, un des sceaux et symboles de la République qui a notre élan de solidarité ainsi que de celui de tous les républicains et vrais patriotes qui aiment ce pays.

Me Diaraf SOW Juriste diplômé en Administration publique et en gouvernance internationale

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Ancien honorable Conseiller Spécial auprès du Président du Conseil Économique et Social