Police Point-E : Barthélémy Dias explique les raisons de sa convocation et prévient…

Barthélémy Dias, a déféré, ce mercredi 3 juin, à la convocation au commissariat de police du Point E. Mais la convocation du maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur était plutôt pour une affaire de vol d’un téléphone portable.

« On parle d’une assiette foncière de 4000 milliards. On me convoque ici pour soit-disant un vol de portable et violence exercée sur des employés. C’est de la diversion », déclare t-il devant ses partisans qui ont pris d’assaut la Police.

Barthélémy Dias de persister : « Personne dans ce pays ne peut avoir un titre foncier sur le domaine public et maritime de surcroît sans aucune mise en valeur. C’est une association de malfaiteurs à laquelle se trouve des hauts fonctionnaires de l’État. La recréation est terminée à la commune de Mermoz-sacre coeur »