Voici les hommes politiques et les activistes qui ont « volé » des terres à …

Incroyable mais vrai ! Le Sénégal est un pays où les voleurs crient « aux voleurs ». Et ceux qui le font sont des politiciens et des activistes. Ils dénoncent pendant la journée des spoliations de terres et la nuit ils vont s’accaparer ces terres. Et des documents qui circulent sur les réseaux sociaux montrent que le maire de Ziguinchor possède deux terrains dans la zone des filaos à Guédiawaye. Et il n’est pas le seul à être un prédateur foncier. Des activistes comme Kilifeu, Fou Malade et bien d’autres possèdent des terrains dans cette même zone. Voici des documents et vidéos pris sur les réseaux sociaux.

Ndékétéyo, ce sont tous des « voleurs » comme Ousmane Sonko le leader de Pastef qui possède des terrains sous un prête-nom. Ousmane Sonko qui aime dénoncer voire même inventer des scandales rien que pour accabler le régime, n’est pas blanc comme neige. Ousmane Sonko est déjà soupçonné d’enrichissement illicite. Il n’a pas duré dans son poste d’inspecteur des Domaines et Impôts. Mais pourtant, on lui prête d’être, sous un prête-nom, responsable de deux sociétés.

Ensuite, il y a que le politicien Ousmane Sonko n’a pas trop duré dans l’administration où il fait l’objet d’une radiation. Mais, il est riche. Il a un parc automobile impressionnant. Il possède des titres fonciers. De lui, il se dit encore d’être le véritable propriétaire du titre foncier attribué à Malick Ndiaye dans la zone de Guédiawaye, commune de Sam-Notaire. Ousmane Sonko est un homme qui sait cacher sa face. Devinez quoi ? Malick Ndiaye est le chargé de Communication de Pastef.

Aux yeux de la justice, l’homme politique, Malick Ndiaye, est considéré jusqu’à preuve de jugement comme étant un délinquant. Le responsable de la communication de Pastef, El Malick Ndiaye, donc récemment mis sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique, possède un terrain de 169 m² dans la zone des filaos dont les opposants du régime du Président Macky Sall sont prompts à dénoncer que celle-ci est considérée comme forêt non classée.

Que ne verra-t-on pas dans ce Sénégal. Vous pensez qu’il n’y a qu’Ousmane Sonko et ses ouailles qui cherchent à narguer les Sénégalais. Que non ? Il existe aussi des dénigreurs du régime du Président de la République Macky Sall. Il y a Landing Mbessane Seck. Nous vous épargnons même de donner son surnom. Car, tous les Sénégalais auraient deviné qu’il ne s’agit personne d’autre que du rappeur, membre du mouvement Y’a en marre surnommé Kilifeu. Un opposant politique déguisé en activiste qui est en maille avec la justice. Il avait été mis en prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire pour trafic de faux billets de banque.

Kilifeu s’est vu attribuer un terrain dans cette zone des Filaos d’un terrain d’une superficie 200 m². Kilifeu voit son nom être impliqué dans une affaire de trafic de billets de banque, mais maintenant d’être trempé dans cette histoire d’attribution de terrain dans une zone de forêt non classée. La liste est loin d’être close. Vous n’allez pas croire à vos yeux ! Voici qu’apparait dans cette liste un autre personnage.

Et vous savez quoi, le plus surprenant c’est Fou Malade, la terreur des politiciens. C’est ce rappeur qui dénonçait sur tous les toits, la spoliation des terres des filaos sur le littoral. Ndékétéyo, c’est lui-même qui y possède des terres. Mais sa femme aussi. Mais oui, sa dame Khadidiatou Anne possède elle aussi, une parcelle dans cette zone dont les activistes dénoncent que la plupart des terrains ont été cédés, alors qu’elles doivent être sauvegardées pour protéger le littoral.

Voilà que des individus qui disent se battre pour sauvegarder le patrimoine national, sont les premiers à fouler aux pieds tous ce qu’ils défendent ! Où se trouvent les membres du F24 qui déclarent lutter pour des valeurs dans tout ça.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn