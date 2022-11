Port de tenue : Barthélemy Dias déchire le communiqué du ministère de l’Intérieur

Barthélemy Diaz juge le communiqué du Ministre de l’Intérieur illégal. Dans un communiqué, Antoine Felix Diom dénonce le port illégal d’uniformes et d’attributs des forces de défense et de sécurité. Pour le Ministre « certains individus portent des cagoules et arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité, notamment ceux réservés aux forces spéciales ».

Une décision que rejette le maire de Dakar. Selon Barthélemy Dias, lui et Sonko selon lui sont ciblés par cette décision.

« Dans ce pays, Ousmane Sonko et moi nous sommes les seuls leaders escortés en permanence », dit-il lors de son face à face avec la presse.

Pour le maire de Dakar qui a frôlé la mort dans l’affaire Ndiaga Diouf, personne n’a pas les moyens de l’empêcher d’assurer sa sécurité.