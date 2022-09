Portrait: Successeur de Moustapha Niass à l’assemblee nationale

Certains ne le connaissent pas, Dr Amadou Mame DIOP, nouveau président de l’Assemblée nationale installé ce lundi 12 septembre 2022, est l’actuel maire de la commune de Richard-Toll. Il est, par ailleurs, président de la Société d’Aménagement de la Petite-Côte (SAPCO). Agé de 57 ans, il est titulaire d’un Doctorat en Pharmacie, à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD). Il est aussi détenteur d’un DESS en Répartition Pharmacie et Gestion.

Le successeur de Moustapha NIASS est un militant l’Apr. En effet il est fidèle à son parti, il n’a pas décampé comme certains de ses freres de parti, même au cours de la longue et difficile traversée du désert de l’opposant de Macky SALL. En 2012, on s’en souvient, Amadou Mame DIOP a été élu député sur la liste départementale de Dagana de la coalition BENNO BOKK YAAKAR. Deux ans plus tard, c’est à dire en 2014, il va remporter la course à la Mairie de Richard-Toll avant d’être reconduit lors des dernières élections Locales de janvier 2022 puis les Législatives du 31 juillet de la même année qui lui vaut d’être porté au pinacle.

Dr Amadou Mame DIOP est un ami d’enfance de Mansour FAYE, le beau-frère du président Macky SALL et frère de la Première dame, Mme Marième FAYE SALL.