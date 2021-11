Pour avoir un porte-monnaie magique…il viole

C’est une affaire assez rocambolesque qui agite l’opinion au Cameroun et indigne plus d’un. Il y a toujours de ces individus qui, pour avoir de l’argent facile, sont prêts à commettre l’irréparable….comme le viol.

Les faits que nous allons dérouler dans les lignes à venir se sont produits à Mbanga, une localité située dans la région du Littoral. Il s’agit d’un cas de viol sur mineur. Selon les récits, un homme sans scrupule, a violé et sodomisé une fillette d’à peine 4 ans. Plus grave, la victime est sourde et muette.

Il ne s’agit pas d’un acte isolé. Le monsieur qui a commis le forfait connait bien l’enfant puisqu’il est leur voisin direct. Après avoir subi cet acte ignoble, la fillette était en sanglot et méconnaissable. C’est ainsi qu’elle s’est dirigée vers sa grand-mère pour lui montrer ses sous-vêtements pleins de sang. Ne pouvant rien dire, elle n’avait que les signes pour s’exprimer. Elle a fait des signes à l’endroit du voisin également, ce qui a éveillé l’esprit de sa grand-mère que le voisin n’est pas, sans doute, étranger à ce qui arrive.

Elle a pointé le voisin en question qui dans un premier temps, a nié les faits. Selon le confrère actucameroun, la gendarmerie a été mise au parfum de ce qui se passait. Et pour être rassuré dans l’accusation de viol et sodomie, la petite a subi des examens médicaux. Le présumé violeur a fini par avouer et demander pardon. Il a indiqué qu’il s’agissait d’une condition pour avoir beaucoup d’argent

Il s’est lancé dans une pratique dénommée “porte-monnaie magique”. Et il était question qu’après avoir commis son forfait, qu’il perçoive une forte somme d’argent. Cet argent, il devait le recevoir des mains du commanditaire. Ces pratiques de porte-monnaie magique prennent de l’ampleur au Cameroun et les autorités doivent…Lire la suite ici